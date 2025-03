José María Almoguera entra en 'GH DÚO' con un mensaje sorpresa de su madre

José María Almoguera ha entrado esta noche en 'GH DÚO' por todo lo alto y recibiendo un mensaje sorpresa de su madre que no esperaba. Después de vivir un 2024 completamente distanciado con Carmen Borrego, parece que ahora las aguas están más templadas... eso sí, ha recordado en su presentación qué ha sucedido entre ambos.

El joven ha confesado que el conflicto de su madre comienza "por una exclusiva que hizo mi madre cuando mi exmujer estaba embarazada" y que lo que más le ha dolido por su parte es que "no ha parado esos silencios que han dado a entender que no he sido un buen hijo".

Sin embargo, el nieto de María Teresa Campos ha asegurado que la reconciliación con su madre va por buen camino, aunque ahora mismo la relación sigue estando "en un standby, en una pausa mejor que la que teníamos antes".

Carlos Sobera le anunciaba que Carmen le había mandado un mensaje muy especial y José María no dudaba en recibirlo... pero antes, comentaba que "espero que mi abuela esté orgullosa y me vea guapo".

Minutos más tarde, la colaboradora de televisión aparecía en la pequeña pantalla para desearle a su hijo "lo mejor, sé que la gente entenderá como eres, me hubiese encantado que antes de entrar nos hubiésemos dado ese abrazo tan esperado".

Unas palabras que confirmaban lo que José María ya había comentado: la despedida con ella ha sido por teléfono esta misma mañana antes de que le quitasen el móvil.

En su mensaje, Carmen le aseguraba a su hijo que va a estar "aquí, sabes que te espero, que te quiero y que te amo". Un vídeo que ha agradecido su hijo algo parco en palabras, pero con una sonrisa en su rostro.