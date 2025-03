Belén Esteban, triunfante, manda un mensaje a David Broncano tras su victoria en las Campanadas

Belén Esteban se ha convertido en un talismán para David Broncano, que contra todo pronóstico, ha vencido la hegemonia de Cristina Pedroche y Alberto Chicote en los últimos años, y se ha impuesto 'por goleada' en las Campanadas, logrando una espectacular audiencia del 42% -más de 6 millones de espectadores-, superando en más de diez puntos a la segunda opción, Atresmedia, que logró un 32,6% de share.

Algo que ya 'predijo' la ex de Jesulín de Ubrique en su visita a 'La Revuelta' el pasado 18 de diciembre, cuando además de desear suerte al presentador y a Lalachus en su primera vez retransmitiendo las uvas para TVE desde la Puerta del Sol de Madrid -algo que ella hizo en 2009 con Jorge Javier Vázquez y que define como una de las mejores experiencias de su vida- hizo una apuesta muy especial con el de Jaén.

"Si ganáis me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer" proponía Belén a Broncano que aceptaba el reto y le advertía que si no ganaban en audiencia a Pedroche ella también tendría que hacer lo que él le pidiese en su regreso al programa.

Con esta apuesta muy presente, 'la Patrona' ha celebrado la victoria de David y Lalachus en las Campanadas commpartiendo una historia en Instagram con los resultados de audiencia de la última retransmisión del año, y otro a continuación con una imagen del presentador y un escueto pero significativo mensaje con el que ha dejado claro que no se ha olvidado de su promesa: "¡He ganado la apuesta!" ha exclamado junto a varios emoticonos del pulgar hacia arriba.

Ahora queda por determinar cuándo volverá Belén a 'La Revuelta' y con qué sorprenderá tanto a Broncano como a la audiencia, pero sin duda pensará algo especial para celebrar, por todo lo alto, el liderazgo de TVE en las uvas.