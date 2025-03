Cristina Gutiérrez: "Quiero hacerme un hueco en la élite del 'motorsport'"

La piloto española Cristina Gutiérrez se estrena en la categoría 'Ultimate' en el Rally Dakar 2025, carrera en la que se quedaría satisfecha con un 'top 10', aunque su gran objetivo es hacerse "un hueco en la élite del 'motorsport', después de que ganar en 'Challenger' el año pasado le haya "quitado presión".

"Ahora me preocupo más de lo mío y menos de lo externo, antes era preparativos, buscar 'sponsor', que si la ropa... Yo era un poco el centro de toda la organización. Y ahora, en un equipo oficial, únicamente tienes que dedicarte a competir o a preparar las etapas, hablar con tu ingeniero. La diferencia más notoria es la profesionalización de la estructura", expresó la burgalesa en una entrevista a Europa Press en la sede de su patrocinador Red Bull.

Gutiérrez, de 33 años, ganó el año pasado la categoría 'Challenger' y logró ascender a los T1+ de la mano de Dacia y su ambicioso proyecto junto a Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb. Y la mayor diferencia, es "el coche, las dimensiones y el peso". "El estilo de conducción es más o menos parecido, porque al final no deja de ser un chasis tubular, cuatro ruedas, motor y caja de cambios", explicó.

"Pero sí que igual el buscar el límite del coche, porque pues igual lo que pasabas antes con cautela, porque rompías el coche, ahora lo puedes pasar a fondo. Entonces el buscar ese límite quizás haya sido lo más importante para estar más o menos en ritmo de los de cabeza", reconoció, al mismo tiempo que relató como la navegación también cambia. "Antes podíamos ir tranquilamente hablando, porque vas más lento, ahora no da tiempo, hemos tenido que reducir la comunicación entre el copiloto y yo", dijo.

La burgalesa sabe que compite contra otros pilotos con "muchos años en la categoría" que "saben perfectamente hasta dónde llega el coche, dónde pueden ir más fuerte, dónde no". "Y, seguramente, en el Dakar tengamos que ir de menos a más, aprendiendo cada día del coche. Pero viendo el Rally de Marruecos cómo fue, entre los 10 primeros, podemos intuir que estaremos en ritmo, vamos a tener que jugar con la constancia, más que con la velocidad, sabiendo nuestro punto débil", analizó.

Pero el triunfo del año pasado le ha dado más confianza a la española. "Me quitó esa presión que igual tenía de esos cuatro años compitiendo por ganar y el estar ahí casi siempre", señaló, recordando el crédito que pidió en 2020 para seguir compitiendo, siempre en el alambre y con el futuro en juego, hasta fichar por Red Bull y, ahora, ser piloto oficial de Dacia.

"ES IMPORTANTE TENER OBJETIVOS GRANDES, PERO REALISTAS"

"Ahora vas con un respaldo de un contrato de tres años. Soy una persona que sé la posición que tengo, sé que puedo hacerlo muy bien porque también he estado fijándome, he estado preguntando, he trabajado muchísimo con ingenieros, con mecánicos y hemos podido ver que hemos crecido y es una curva progresiva, que no puedes llegar a alto desde el minuto cero", reflexionó.

Gutiérrez siempre fue consciente de que su carrera siempre sería de fondo, con metas realistas y no demasiado optimistas. "Cuando empecé a competir, mi meta no era ganar un Dakar, porque obviamente sabía qué coche llevaba, qué medios llevaba, entonces mi meta era acabar un Dakar, y siempre he sido superrealista, con el momento en el que estaba viviendo", relató.

"Es importante tener objetivos grandes, pero realistas, tampoco que te frustres en el camino. Tenía muy claro que había que dar pasos adecuados, no de repente querer aspirar a un Ultimate, por ejemplo, y que dure un año y te vas. Di los pasos que creo que o mi corazón o mi cabeza sentía, y no aspirar a demasiadas cosas. Por eso, ¿mi objetivo para el Dakar? Si pudiera hacer un 'top 10', sería increíble", confesó.

Así, la burgalesa ve este Dakar 2025 como "una oportunidad" para "mostrar" que lo puede "hacer bien". "Creo que ya no hace falta seguir demostrando con todo el recorrido que llevamos ya, pero es verdad que hay gente que aún sigue dudando, y lo entiendo, pero es momento de cambiar esa percepción de la realidad", agregó.

"En el equipo, algo de lo que me siento superorgullosa es que me respetan muchísimo, tienen en cuenta mi opinión, no solo ingenieros y mecánicos y 'Team Manager', sino también Nasser y Sébastien. Me tienen en cuenta para todo y eso siempre lo he agradecido. Desde el primer momento, el equipo dejó muy claro que quería todas las reuniones de equipo juntos, los tres. No hay ningún secreto entre ningún coche, se comparte toda la información", reveló.

Precisamente, en este periodo trabajando con el francés y el catarí, Gutiérrez tiene claro que del nueve veces campeón del mundo de Rallys se queda con su "talento". "Me impacta que saque el máximo del coche la primera vez que se sube. Y de Nasser, su visión del desierto, del 'Rally Raid', la visión que tiene de navegación es increíble", elogió.

"Me vería satisfecha si al final me hago un hueco en la élite del 'motorsport'. Y ojalá, si en tres años puedo conseguir un podio del Dakar absoluto, sería increíble", admitió la burgalesa sobre sus próximas grandes metas.

"SE ESTÁ BUSCANDO VOLVER A SENTIR LA DUREZA TRADICIONAL DEL DAKAR"

Gutiérrez explica que el Dakar actual "ha cambiado mucho" con los que se corrían previos a Arabia Saudí, también por la rápida evolución tecnológica de los equipos y los coches. "Los coches son más eficientes, más duraderos, las piezas están mejor diseñadas, más tecnología, entonces todo se va reduciendo. Por eso yo creo que David Casterá -director del Dakar- ha querido hacer un Dakar un poco diferente en cuanto al recorrido", opinó.

"La primera semana más dureza y luego la segunda semana va a ser pura navegación, etapas separadas, se está buscando eso de que no sea tanta velocidad y que haya más oportunidades de que haya diferencias", valoró Gutiérrez, que cree que "se está buscando sentir esa dureza" de nuevo. "Cuando corría con los T1 antiguos en Sudamérica, esos Dakares eran una locura de dureza, se va buscando esa diferenciación con la etapa de 48 horas, cada día nos busca un dolor de cabeza, así que duro va a ser, siempre es duro", relató.

La burgalesa cree que esta etapa de 1.000 kilómetros seguidos "este año va a ser muy dura", porque habrá "de todo en el terreno", sobre todo piedras. "Vamos sin parar y sin repuestos, entonces el conservar neumáticos va a ser muy importante y si tienes más de dos pinchazos estás fastidiado", afirmó sobre una etapa que llegará el segundo día.

"Es muy pronto, porque primero casi no has entrado en calor, y luego es una etapa en la que hay estrategia, porque primero en los puntos en los que te obligan a parar son puertas que igual llegas media hora antes de que se cierre la puerta, y tienes la duda de, ¿sigo? ¿se me hará de noche? ¿no sigo? ¿la gasolina? Creo que es una etapa que tiene que ir previamente pensada y preparada. Va a ser uno de los puntos de inflexión y va a ser el segundo día", concluyó.