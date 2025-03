Sinner y Alcaraz dan un paso adelante en el cambio de guardia en el año del adiós de Nadal

El binomio formado por el tenista español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner ha sido el gran protagonista del año 2024 repartiéndose entre ambos los cuatro 'Grand Slam' de la temporada, dejando sin un grande al 'Big Three' por primera vez desde 2002, todo ello en un curso tenístico que se cerró con doblete italiano en la Davis y la Billie Jean King Cup y con la retirada de Rafa Nadal, la peor noticia en un año exitoso para el tenis español.

La temporada 2024 de tenis será recordada por ser la primera en 22 años en la que ningún integrante del 'Big Three' --Roger Federer, Novak Djokovic y Rafa Nadal-- consiguió levantar un título de 'Grand Slam'. Un hecho que se debe a la consagración de los dos tenistas que están llamados a dominar el circuito ATP durante la próxima década: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

El año comenzó y se cerró de la misma manera, con Sinner levantando un título. El italiano ha vivido en 2024 una de las mejores temporadas de un jugador a lo largo de la historia, aunque también ensombrecida y con polémico por su positivo por dopaje en Indian Wells del que finalmente fue absuelto tras determinarse que fue de forma involuntaria.

Con todo, el número uno del mundo ha levantado nueve títulos a lo largo del año, entre ellos el Abierto de Australia y el Abierto de Estados Unidos, sus dos primeros 'grandes'. Pero además, Sinner ha logrado su segunda Copa Davis, las Finales ATP, tres ATP Masters 1000 y dos ATP 500, y todo ello en un año en el que solo ha perdido seis de los 79 partidos que ha jugado, llegando a acumular a inicios de 2024 17 victorias consecutivas hasta que se topó con Carlos Alcaraz.

Y es pese a la sobresaliente temporada del italiano, el murciano ha logrado hacerle sombra, pese a una segunda mitad irregular y más discreta. El español ha demostrado madurez durante el año para, en una temporada cargada de altibajos, estar a su mejor nivel en momentos claves de la misma. Así, el murciano ha firmado su mejor temporada en cuanto a 'Grand Slam' logrados, ya que por primera vez en su carrera ha podido ganar dos: Roland Garros, ante Alexander Zverev y dejando a Sinner fuera en semifinales, y Wimbledon, donde arrolló a Novak Djokovic.

Unos meses en los que Alcaraz estuvo sublime y tan solo Novak Djokovic le impidió emular al Rafa Nadal de 2008 sumando a los Grand Slam de París y Londres la medalla de oro en los Juegos Olímpicos, donde se tuvo que conformar con la plata. A partir de ahí, tuvo un bajón, con temprana eliminación en el US Open y sólo el ATP 500 de Pekín, donde batió de nuevo a Sinner. Resultados que, pese a ser notables, solo le han permitido acabar el año como número tres del mundo.

EL ADIOS DE NADAL Y EL AÑO EN BLANCO DEL 'BIG THREE'

Si por algo estará marcado el año 2024 en el mundo del tenis es por el adiós de uno de los más grandes de su historia: Rafa Nadal. El manacorí ha puesto punto y final a su carrera deportiva en las Finales de la Copa Davis 2024 tras 22 temporadas en el circuito. Más de dos décadas en las que el manacorí levantó 22 'Grand Slam', 36 Masters 1000, 23 ATP 500, 10 ATP 250, dos oros olímpicos, cinco Copas Davis y estuvo al frente del ránking ATP 209 semanas.

Finalmente, el de Manacor decidió poner punto y final a su carrera con 39 años, después de no haber disfrutado de continuidad en las últimas temporadas a causa de las lesiones. Un 2024 en el que el manacorí pudo despedirse en las pistas de los torneos Brisbane, Barcelona, Madrid, Roma y Bastad, además de disputar Roland Garros, el torneo olímpico de París 2024 y las Finales de la Copa Davis.

Precisamente, esta cita en Málaga fue el escenario donde golpeó sus últimas bolas como profesional, en la derrota ante el neerlandés Botic Van de Zandschulp en el primer punto de la eliminatoria de cuartos de final. Antes, se había despedido de la tierra de París con un histórico duelo ante Novak Djokovic en la segunda ronda del torneo olímpico, en el que el serbio se impuso al manacorí en dos sets. Una cita olímpica en la que también formaría pareja en el cuadro de dobles junto a Carlos Alcaraz, alcanzando la ronda de cuartos de final.

Y uno de sus máximos rivales, Novak Djokovic ha vivido una temporada agridulce. El 2024 del serbio será recordado como el año en el que consiguió ganar el único gran título que le faltaba en el tenis: el oro olímpico. El de Belgrado focalizó todos sus esfuerzos para llegar en su mejor momento a la cita de París y tras un torneo olímpico brillante, tocó el cielo de la capital francesa tras derrotar a Carlos Alcaraz en la final.

Sin embargo, su año también tiene sombras ya que también ha sido la temporada en la que no consiguió levantar ni un solo título ATP, quedándose, por primera vez desde 2005, en blanco en un año natural en el circuito. Además, en el caso concreto de los 'Grand Slam', no se quedaba sin sumar ninguno en su palmarés en una temporada desde 2017, aunque, eso sí, alcanzó la final en Wimbledon. Alexander Zverev (Roland Garros), Daniil Medvedev (Australia) y Taylor Fritz (US Open) fueron los otros finalistas de 'grande'.

El tenis en silla también trajo buenas noticias para España, sobre todo con la histórica medalla de bronce en Paris 2024 de la pareja Martín de la Puente-Dani Caverzaschi. Además, el gallego fue finalista en Wimbledon y ganó el torneo de 'maestros' de la modalidad de dobles junto al belga Joachim Gerard.

SABALENKA DESTRONA A SWIATEK EN UN AÑO BAÑADO EN BRONCE PARA ESPAÑA

El circuito femenino ha tenido una gran dominadora a lo largo de la temporada: Aryna Sabalenka. La bielorrusa ha acabado el año como número uno del mundo después de lograr levantar por primera vez en su carrera dos 'Grand Slam' el mismo año: Australia y Estados Unidos.

Por su parte, la hasta ahora número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, volvió a coronarse por cuarta vez como reina de la tierra batida en París, pero desde entonces bajó su nivel, con un inesperado bronce olímpico u otro caso de dopaje que sacudió al tenis, en su caso con una mínima sanción de un mes por ser también accidental.

Y en clave española, el balance ha sido positivo. El gran éxito del la 'Armada' española fue la medalla de bronce conseguida en el cuadro de dobles femenino en los Juegos Olímpicos de París por Cristina Bucsa y Sara Sorribes. Una dupla que también se hizo con el WTA 1000 de Madrid.

Además, el 2024 ha sido el año en el que ha vuelto la mejor versión de Paula Badosa, que tras un gran final de curso en el que ganó el WTA 500 de Washington, varias semifinales en WTA 1000 y cuartos en el US Open, ha escalado hasta el puesto 12 del ránking WTA. Por otro lado, el curso ha servido para que Jessica Bouzas se instale en el Top-60 mundial.

EL TENIS ITALIANO INSTAURA SU TIRANÍA

A nivel de países, el tenis mundial ha tenido un claro dominador en 2024. Al dominio de Jannik Sinner en el cuadro masculino hay que sumar la medalla de bronce en el cuadro individual masculino de París 2024 de Lorenzo Musetti y el oro en el dobles femenino de Jasmine Paolini y Sara Errani. Además, Paolini, a nivel individual, ha acabado en el Top-4 mundial después de alcanzar dos finales de Grand Slam --Roland Garros y Wimbledon--.

Y la guinda al pastel del tenis italiano llegó en el mes de noviembre con la disputa de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup. El equipo italiano vivió en Málaga una semana mágica en la que lograron ambos títulos, algo que no ocurría en el tenis desde el año 2021, en el que Rusia consiguió ganar ambos títulos.