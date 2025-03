Temas del día de EFE Internacional del sábado 28 de diciembre (11:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Israel continúa los ataques contra objetivos en Gaza mientras las conversaciones para alcanzar una tregua entre el Gobierno israelí y el grupo islamista Hamás parecen haberse congelado.

(Texto) (Foto) (Video)

ORIENTE MEDIO

Jerusalén/Saná - La tensión crece entre Israel y Yemen tras los últimos ataques que se han intercambiado mientras el Ejército israelí continúa bombardeando la frontera del Líbano con Siria para impedir el suministro de armas al grupo chií Hizbulá.

(Texto) (Foto) (Video)

KAZAJISTÁN AVIÓN

Astaná - Las investigaciones sobre las circunstancias del accidente del avión de pasajeros de las Aerolíneas de Azerbaiyán (AZAL), en el que perdieron la vida 38 personas, continúan con la presencia en Kazajistán de expertos de Brasil, país fabricante de la aeronave siniestrada.

(Texto)

SIRIA TRANSICIÓN

Damasco - El Gobierno de transición en Siria sigue inmerso en la reconfiguración de su administración y reintegración de disidentes del régimen de Al Asad mientras persisten los enfrentamientos entre kurdosirios contra los rebeldes proturcos en el noreste del país.

(Texto)

- Se enviará una crónica desde Amuda (Siria) sobre el canal de televisión JIN TV, radicado en el noreste del país y que, con sus 130 profesionales, todas mujeres, busca combatir la mentalidad patriarcal y centrar la atención mediática en las mujeres y los grupos sociales vulnerables. Por Mohamed Siali.

MÉXICO VIOLENCIA

San Cristóbal de las Casas (México) - Integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), incluyendo a los subcomandantes Marcos y Moisés, celebran un encuentro en Chiapas, estado de la frontera sur de México, en medio del conflicto armado del crimen organizado y el abandono que denuncian del Gobierno.

(Texto) (Foto) (Video)

BOLIVIA JUSTICIA

La Paz - El líder opositor boliviano Luis Fernando Camacho cumple dos años de detención preventiva por la crisis política de 2019 que derivó en la renuncia a la Presidencia de Evo Morales (2006-2019), con una acusación formal por terrorismo, seducción de tropas y cohecho activo en el caso denominado ‘Golpe de Estado I’.

(Texto) (Foto)

CHINA IRÁN

Pekín - El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchí, realiza una visita oficial a China en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio y a menos de un mes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

(Texto)

AFGANISTÁN TALIBANES

Kabul - El Gobierno 'de facto' de los talibanes suele ser visto como una administración unificada, pero las diferencias entre sus líderes, por antecedentes personales, diferentes interpretaciones ideológicas o afiliaciones tribales, se han evidenciado y han aumentado desde su regreso al poder en agosto de 2021.

(Texto)

- El Gobierno de facto de los talibanes en Afganistán ha lanzado una serie de ataques contra insurgentes en Pakistán, días después de que advirtiese de que tomaría represalias por un bombardeo paquistaní contra suelo afgano.

CROACIA ELECCIONES (Previa)

Zagreb - Unos 3,5 millones de croatas están convocados a las urnas este domingo para elegir al presidente de este país balcánico en la primera vuelta de unas elecciones en las que el actual jefe del Estado, Zoran Milanovic, parte como el gran favorito de los sondeos. Por Vesna Bernardic

(Texto)

URUGUAY CIENCIA

Montevideo - Las partículas de la covid-19 podrían usar una proteína presente en los glóbulos rojos para diseminarse por el organismo, más allá del sistema respiratorio, según un estudio realizado por investigadores del Instituto Pasteur de Montevideo, la Universidad de la República y la Universidad de Buenos Aires. Por Diana Illa Cruz.

(Texto)(Foto)

CONCIERTO DE AÑO NUEVO

Viena - El maestro italiano Riccardo Muti y la Filarmónica de Viena presentan el programa del tradicional y célebre Concierto de Año Nuevo que ofrecerán el próximo 1 de enero, considerado el recital de música clásica más popular del mundo.

(Texto) (Foto)

ESPECIAL 2024 FALLECIDOS

Madrid - El mundo de la cultura perdió este 2024 a muchos representantes destacados y un puñado de nombres míticos. Ya no habrá más libros de Paul Auster o Alice Munro, ni más música producida por Quincy Jones ni más escultura del gran Richard Serra ni más películas con el talento de Maggie Smith o Alain Delon.

(Texto) (Infografía)

AGENDA INFORMATIVA

América

Los Ángeles.- BLAKE LIVELY - La demanda de Blake Lively contra su compañero de reparto y director de 'It Ends With Us' ('Romper el círculo'), Justin Baldoni, ha dejado al descubierto las tácticas de una industria que, a base de talonario, mancilla la reputación de uno a costa de salvar la imagen pública del otro. Por Mikaela Viqueira (Texto) (Foto)

01:30h.- Santo Domingo.- REPÚBLICA DOMINICANA MÚSICA - Romeo Santos y Aventura ponen fin a su gira 'Cerrando ciclos' en Santo Domingo, con tres conciertos el 27, 28 y 29 de diciembre. (20:30 hora local, 00:30 GMT)

21:00h.- Cali.- COLOMBIA TOROS - Tercera corrida de toros de la Feria de Cali con los diestros Sebastián Castella, José María Manzanares, Luis Bolívar y Alejandro Talavante, que lidiarán toros de Las Ventas del Espíritu Santo. (Texto) (Foto)

Río de Janeiro - BRASIL RELIGIÓN - Los fieles de religiones afrobrasileñas celebran la procesión de Yemanyá hasta las aguas del Atlántico, una de las tradiciones para despedir el año en Río de Janeiro. (Texto) (Foto) (Video)

San Salvador - EL SALVADOR TRADICIONES - Católicos salvadoreños de todo el país llegan este sábado a la localidad de Antiguo Cuscatlán (suroeste) para participar en las actividades para celebrar a los Santos Niños Inocentes y realizar diferentes peticiones. (Texto) (Foto)

Europa

12:00h.- Tiflis.- GEORGIA CRISIS.- Los georgianos formarán una cadena humana en varias ciudades del país para protestar contra la investidura, este domingo, del nuevo presidente y exigir la repetición de elecciones. (Texto)

13:00h.- Viena.- CONCIERTO DE AÑO NUEVO.- El maestro italiano Riccardo Muti ofrece hoy, junto con la directiva de la Orquesta Filarmónica de Viena, una rueda de prensa sobre el Concierto de Año Nuevo 2025 que se celebra el miércoles próximo en la sala Musikverein de Viena. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- ESPAÑA AMAZONÍA.- 'Convergencias/Divergencias' es el título de una exposición abierta en Madrid que hace dialogar la estética de las culturas amazónicas con la abstracción geométrica a través de tres núcleos fundamentales: la economía de los medios, valor simbólico y valor de uso. (Texto) (Foto) (Video)

int

