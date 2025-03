Grupos humanitarios piden una acción más firme de Brasil por la democracia en Venezuela

Brasilia, 27 dic (EFE).- Un grupo de organizaciones de derechos humanos pidió al Gobierno brasileño la adopción de "medidas más concretas" a fin de "garantizar una transición democrática y pacífica en Venezuela", frente al tercer mandato que asumirá el próximo 10 de enero el presidente Nicolás Maduro.

El pedido figura en una carta remitida a la Presidencia de Brasil y firmada, entre otras organizaciones, por Conectas Derechos Humanos, Human Rights Watch, Transparencia Electoral Brasil y Transparencia Internacional.

El documento indica que, cinco meses después de las elecciones del 28 de julio pasado, en las que las autoridades electorales proclamaron la victoria de Maduro, las denuncias de fraude formuladas por la oposición han sido ignoradas y aún "no han sido presentadas las actas" (de forma desagregada) que validarían ese resultado.

Sostiene además que, a pesar de las "graves irregularidades" que -sostienen- fueron registradas durante el proceso y "los fuertes indicios de fraude identificados y documentados por observadores internacionales", el presidente Maduro "avanza para asumir su tercer mandato" el próximo 10 de enero.

También denuncia lo que califica de "violaciones generalizadas de derechos humanos" y "el irrespeto a la voluntad popular expresada en las urnas" y sostiene que "esa situación no puede ser normalizada o aceptada por Brasil".

Por el contrario, la carta afirma que "Brasil debe actuar con firmeza frente a ese escenario de crisis política-institucional y deterioro democrático, de las libertades públicas y los derechos humanos en el país vecino".

En ese marco, plantean que el Gobierno brasileño debería adoptar al menos cuatro medidas, que comienzan con el "no reconocimiento del resultado electoral" hasta tanto no se presenten y verifiquen las actas del proceso, algo que Brasil ya ha exigido, al punto que no ha reconocido aún el resultado.

En segundo lugar, piden "garantías de protección y salida de los asilados políticos venezolanos que se encuentran en la embajada de Argentina en Caracas, sobre la custodia del Gobierno brasileño", que ya abogado, aunque hasta ahora sin éxito, por los debidos salvoconductos ante las autoridades de Venezuela.

El tercer punto pide "apoyo" de Brasil a "la sociedad civil organizada venezolana" frente a la "represión severa del Gobierno actual de Venezuela" y una actuación más firme en favor de la liberación "de todas las personas presas arbitrariamente después de las manifestaciones" que siguieron a las elecciones de julio. EFE