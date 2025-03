José María Almoguera, ¿entra enamorado en 'GH Dúo'?

Tras celebrar Nochebuena y Navidad sin su madre dejando claro que por el momento no habrá reconciliación con Carmen Borrego -aunque ella no pierde la esperanza de que el 'milagro navideño' se produzca antes de que su hijo entre a 'GH Dúo'- José María Almoguera cuenta los días para embarcarse en su primer reality el próximo 2 de enero.

En el aire, si lo hace enamorado o no. Por su parte, hermetismo absoluto, aunque sí habría dejado alguna pista de que su corazón está de nuevo ocupado tras su separación de Paola Olmedo el pasado marzo al asegurar en su exclusiva en la revista 'Lecturas' que no hará edredoning en la casa de Guadalix de la Sierra por las personas que tiene fuera.

Y aunque en más de una ocasión ha afirmado que está soltero y que lo último en lo que piensa tras el año más convulso de su vida es en volver a enamorarse, lo cierto es que podría mantener una discreta relación con una excompañera de Mediaset llamada Aitana con la que fue pillado este verano besándose apasionadamente por las calles de Madrid, y con el que hace unos días protagoniza la portada de la revista 'Diez minutos'.

Dejando entrever que su historia de amor estaría cada vez más afianzada, la pareja disfrutó de una jornada de lo más completa en la que no faltó una sesión de gimnasio, una comida para dos en un conocido restaurante de la capital -después de cambiarse de ropa en la casa de la joven, donde José María pasaría cada vez más tiempo y donde ya tendría muchas de sus pertenencias- y una tarde con el hijo del nieto de María Teresa Campos, Marc, al que ambos recogieron en la escuela infantil antes de poner rumbo a su domicilio.

Y aunque las imágenes de José María y su amiga especial hablan por sí mismas por la complicidad y la cercanía que transmiten, Carmen ha zanjado las especulaciones afirmando en 'Vamos a ver' que "me consta que son amigos y no tienen ningún tipo de relación". "Se está dando a entender que esta chica es su pareja y no lo es" ha insistido rotunda.

Por tanto, tendremos que esperar a ver cómo se comporta el sobrino de Terelu en 'GH Dúo' y si dedica algún mensaje especial a Aitana confirmando -o desmintiendo- los rumores de noviazgo.