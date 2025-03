El arzobispo de Madrid, sobre la crisis migratoria: "Tenemos que acoger a quien huye de infiernos"

El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José Cobo, ha instado a los políticos a "sentarse a negociar" para dar una solución a la crisis migratoria y ha abogado por "acoger a quien llega huyendo de infiernos".

"Los políticos tienen que hablar y se tienen que sentar a negociar", ha señalado Cobo en una entrevista concedida a Europa Press, al tiempo que ha hecho un llamamiento a tomar dos posturas, una primera de "acogida" y otra de regularización y de lucha contra las mafias.

"Tenemos que tomar una postura primero de acoger a quien llega huyendo de infiernos. Huyendo de infiernos, no nos olvidemos que es de esto. Es una primera postura de dignidad humana, pero luego hay que tomar otra. Yo creo que, y es la que tendremos que apoyar como Estado, el Estado tiene que también apoyar para la regularización de esos flujos migratorios. No pueden estar en manos de mafias, no pueden estar al albor de otros intereses", ha insistido el arzobispo.

A su juicio, es un tema "prioritario" en el que no se pueden "ir poniendo parches" ni tomar "decisiones totalmente parciales". Por ello, ha defendido la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de más de 500.000 personas extranjeras y ha asegurado que están instando "a los diputados para que, por favor, la saquen adelante".

"Tenemos un montón de migrantes que están cuidando a nuestros ancianos, que están atendiendo a nuestros niños, que llevan mucho tiempo aquí y que todavía no tienen acceso a los papeles. Pedimos a los políticos que se sienten, porque es un problema real. No es un problema de partido político, es un problema de nuestra sociedad", ha añadido Cobo.

Asimismo, el arzobispo ha abogado por un Pacto Global de Migraciones para que las políticas migratorias en Europa de cara a los próximos 20 años no queden a la voluntad de un partido político u otro.

"¿Qué hace Europa con la migración? No podemos dejarla a la nota de un partido político, de otro partido político, sino sentarnos a hacer la política con mayúscula. Europa no puede vivir sin la migración porque no tenemos hijos", ha advertido, apostando por "una migración racionalizada y legal".

Para Cobo, la migración es "una bendición" en las parroquias, por todo lo que "aporta". Por ello, ha hecho un llamamiento a apoyar "la globalización de la responsabilidad". "Yo creo que es tiempo donde afrontemos una responsabilidad global. Y donde pidamos a políticos, a los poderes económicos y a la propia Iglesia también que ponga la mesa para todo ello, que pueda facilitar ese gran pacto mundial y global de las migraciones", ha subrayado.

VIAJE DEL PAPA A CANARIAS: "ESTÁ ENCIMA DE LA MESA"

Preguntado por la posible visita del Papa Francisco a Canarias, Cobo ha asegurado que "lo tiene encima de la mesa" y no descarta que "cualquier día dé una sorpresa" y acuda al archipiélago para "llamar la atención" sobre la situación que se vive allí.

"Está encima de la mesa y a lo mejor cualquier día nos da una sorpresa", ha afirmado Cobo, recordando que Francisco ya ha realizado viajes en otras ocasiones para llamar la atención sobre las periferias.

Precisamente, Cobo ha indicado que últimamente cuando estuvieron con el Pontífice, le presentaron los proyectos de cohesión de toda la zona mediterránea y de la zona atlántica por lo que "está muy al día de la situación" y "la preocupación está".

"Los viajes del Papa también están siendo como momentos para llamar la atención a periferias o a realidades que a veces nos olvidamos. Estamos preocupados de muchas cosas y el Papa va a esos lugares especialmente necesitados de una mirada de la dignidad y especialmente necesitados de una palabra especial de esperanza y yo creo que Canarias lo necesita", ha subrayado.