Carmen Borrego: "Siento que la reconciliación está más pronto de lo que todos, incluso yo, pensamos"

Tras celebrar la Nochebuena en casa de Terelu Campos con su hermana, su sobrina Alejandra Rubio, Carlo Costanzia y el pequeño Carlo -que nació el pasado 6 de diciembre-, pero no con José María Almoguera, Carmen Borrego ha cumplido con su cita semanal en 'Vamos a ver' y se ha mostrado confiada en que la reconciliación con su hijo se producirá antes de lo que todos pensamos, dejando entrever que el acercamiento marcha a las mil maravillas y la entrada del joven en 'GH Dúo' será el empujón definitivo para dejar atrás su conflicto familiar.

"La Nochebuena ha sido como todas las familias, no se ha discutido absolutamente nada. Otros años sí hemos discutido, pero este no. Siempre se ha hecho en casa de mi hermana y así ha sido este año. Evidentemente no estuvo mi hijo, pero hace muchísimos años que pasa el 24 con su padre como muchos hijos de padres separados" ha explicado.

Una cena en la que sí estuvieron Alejandra, Carlo y su bebé, al que Carmen ha apuntado que ya conocía en persona aunque no haya trascendido públicamente cuándo estuvo con el recién nacido y sus papás . "Alejandra está como todas las madres, se le cae la baba" ha confesado con una sonrisa cuando sus compañeros le han preguntado cómo lleva la hija de Terelu la maternidad.

Y sin necesidad de preguntarle por su hijo, Carmen ha hecho una importante revelación. Y es que su reconciliación marcha por el buen camino: "Siento que las cosas están mejor y por algo lo diré. Repito que estoy abierta a la reconciliación, sería mi mejor regalo navideño. Y creo q está más pronto la reconciliación de lo que todos, incluso yo, pensamos. Yo lo siento así" ha reconocido sin entrar en detalles.

"Yo dije que me había confundido con el tema de la exclusiva -cuando anunció unilateralmente en portada de una revista que iba a ser abuela-, pedí perdón y no hay mucho más. Una separación siempre es traumática y con un niño pequeño más, y en el tema de la separación salió el conflicto conmigo, y creo que han pagado justos por pecadores" ha añadido, dejando claro que no ha pasado nada grave entre ellos para que José María no quiera retomar su relación.

"Espero que podamos hablar. Cuando tuvimos el problema, volvimos a vernos y las cosas fueron bien, pero cometimos el error de no hablar y crep que es importantísimo aunque cause dolor. Las reconciliaciones en las que no se habla y no quedan las cosas claras duran poco" ha asegurado, dejando claro que esa conversación "ahora mismo no es posible porque entra en Gran Hermano, que espero que conozcáis al Jose que yo conozco y que es un tío noble".

Como reconoce, lo va a pasar muy mal cuando su hijo esté en el reality, "pero no es ningún delito entrar en un reality, tengo claro que lo hace por su hijo y me parece bien y estaré fuera defendiéndolo. Habrá ocasiones en las que será difícil, pero siempre que pueda hacerlo le voy a defender".

Una 'separación forzosa' que cree que a José María le va a venir muy bien "para que reconozca que se ha podido equivocar en ciertas cosas. Reconocer que te equivocas no es malo, y ahora que estará solo, se separará de todo el mundo, se encontrará a sí mismo, analizará y echará de menos... "El poder saber que puedes tener una conversación aunque sea vía Whatsapp me tranquiliza, me relaja como madre. Y eso sí está ocurriendo" ha confesado, sin ocultar que le costará no poder tener contacto con el joven mientras esté en la casa de Guadalix de la Sierra.

Un paso por el reality en el que Carmen está convencida de que no hará edredoning: "Si lo hace espero que lo haga realmente porque se ha enamorado. No es ningún delito hacer edredoning, pero por lo que sé creo que no lo va a hacer" ha sentenciado, dejando claro que no es porque tenga pareja fuera, ya que la joven con la que ha sido fotografiado en actitud cómplice no es su pareja sino una amiga. "He explicado por activa y por pasiva que es amiga de él, no es su pareja" ha zanjado.

En cuanto a si le ha dado algún consejo antes de entrar en GH, la tertuliana ha desvelado entre risas que le ha dicho "ciertas cosas muy de madres" que consideraba importante aunque él no le ha pedido nada, "como que no entre con un calzoncillo roto que le mato".