Carmen Borrego responde a las demoledoras declaraciones de su hijo: "Mi conciencia la tengo muy clara"

Antes de entrar en la casa de 'GH Dúo', José María Almoguera ha concedido una exclusiva a la revista 'Lecturas' y, cuando todos pensábamos que su reconciliación con Carmen Borrego iba por el buen camino, ha sorprendido dedicando unas duras palabras a su madre.

"Aún no estamos curados, yo no he olvidado los malos momentos" asegura, afirmando que aunque su madre "dice que tiene la conciencia tranquila, no es cierto. "Lo dice como coraza" sentencia demoledor, dejando claro que si la colaboradora entrase con él al reality "no sería convivencia, sería trabajo".

Además, respecto al cambio físico de Carmen tras someterse a varios retoques estéticos, José María reconoce que está "más guapa", aunque apunta que "si no come bien y no va al gimnasio volverá a lo mismo".

Unas demoledoras declaraciones a las que su madre ha reaccionado este lunes en 'Vamos a ver'. La hermana de Terelu Campos ha entrado por teléfono en el programa en el que colabora y, conciliadora, ha asegurado que "no voy a opinar de una entrevista que no he leído. Ya lo dije en su momento que no voy a hablar de un menor, pero estoy contenta de que mi hijo haya cambiado de opinión. Sabéis que le veo y es lo único que voy a decir" ha expresado en referencia a las declaraciones de Almoguera afirmando que mientras esté en el reality la colaboradora no verá a su nieto Marc.

"En una entrevista se habla, y luego se sacan los titulares. Lo de si no cambio de alimentación volveré a lo mismo me parece una soberana estupidez. Me trae sin cuidado" ha añadido, dejando claro sin embargo que su conciencia sí está tranquila al contrario de lo que dice su hijo: "Mi conciencia la tengo muy clara, cuando pongo mi cabecita en la almohada duermo profundamente".

"Él la tendrá a ratos a lo mejor y otras veces... cuando tenemos un problema familiar hay momentos en los q lo tenemos más claro y otros menos claro" ha respondido, evitando sin embargo disparar contra su hijo. "Yo sigo metiendo la pata, como no va a meter la pata él... Me pasa a mí que yo hablo de cosas y luego lo ves en un titular y te duele porque no lo has dicho con esa intención. Y si hace una entrevista lo lógico es que le pregunten por su madre" ha justificado, insistiendo en que todavía no ha leído la exclusiva de su hijo y prefiere no opinar "porque no me parece lo adecuado".

"Entenderéis que no voy a incendiar. Hace tiempo que estoy en otro punto de mi vida respecto al conflicto con mi hijo. No voy a ir en contra de él. Lo único que me importa es solucionar el conflicto con mi hijo. Entiendo que opinéis, pero no voy a participar de ello porque es la única manera de tener la conciencia tranquila" ha explicado con firmeza.

Y es que a pesar de las duras declaraciones de su hijo en su contra, Carmen ha salido en defensa de José María al dejar claro que "aparte de ser personaje es un chaval que ha trabajado honradamente detrás de las cámaras muchísimos años. Y ahora ha tomado otro cariz en su vida y está haciendo otras cosas, pero no podemos decir que ha vivido solo de eso pq no es verdad". "Hay un momento que uno decide dar ese paso porque es complicado y estoy convencida de que llegará un momento que todo se tranquilizará y volverá a trabajar de lo que sabe. Y repito que no voy a incendiar" ha zanjado.

José María también protagoniza la portada de la revista 'Diez minutos' con una joven llamada Aitana que la publicación presenta como su nueva pareja. Algo que Carmen ha negado rotundamente, asegurando que "por el conocimiento que yo tengo me consta que son amigos y no tienen ningún tipo de relación". "Se está dando a entender que esta chica es su pareja y no lo es" ha reiterado rotunda.

Además, Carmen ha reaparecido con una sonrisa ante las cámaras de Europa Press y ha afirmado que le parece "muy bien" que su hijo haya dicho que no tiene la conciencia tranquila, dejando claro con su actitud que no va a reavivar su guerra con José María.