Fede Valverde: "Mbappé es un referente en el vestuario"

Madrid, 22 dic (EFE).- Fede Valverde, centrocampista uruguayo del Real Madrid, elogió la reacción de Kylian Mbappé para demostrar que "es uno de los mejores jugadores del mundo" y afirmó que ya es "un referente en el vestuario".

"Siempre le hemos visto dar lo mejor. Trabajar y entrenar al máximo para estar lo mejor posible. Se pueden tener errores, malos partidos o malas jugadas, pero lo importante es siempre dar la cara y salir para adelante", afirmó sobre Mbappé.

"Es un ejemplo para todos, es uno de los líderes y un referente en el vestuario. Es uno de los mejores jugadores del mundo y tenemos que darle cariño para que siga disfrutando de jugar en el Real Madrid. Como compañeros le vemos trabajar día a día, esforzarse dando el máximo y jamás se creyó más que nadie. Es un orgullo tenerlo como compañero", añadió a los medios del club.

Tras el gran gol de Mbappé al Sevilla, Valverde firmó el segundo con un disparo lejano tras un saque de esquina en una acción ensayada que reconoció realizaron por la insistencia del cuerpo técnico pese a que a Carlo Ancelotti le generaba dudas.

"El gol fue una jugada ensayada. Hubo un momento que no se dio tan bien y el míster dudó en hacerla, pero el cuerpo técnico insistió. Salió bien y terminó en gol, que es lo importante para acabar el año con una victoria. El problema es que si entro dentro del área se me nublan los ojos, por eso intento disparar desde fuera del área que se me da bien", bromeó.

El centrocampista uruguayo resaltó el cambio de imagen del Real Madrid tras un inicio de curso irregular condicionado, en su opinión, por las lesiones.

"No hicimos una primera parte de la temporada excelente, tuvimos muchos altibajos, partidos que pudimos hacerlo mucho mejor pero con trabajo cerramos de esta forma el año. Esto nos tiene que servir anímicamente para el resto de la temporada", señaló.

"Hemos tenido muchas lesiones, nos llevó a no hacer muy buenos partidos, a cambiar posiciones de muchos jugadores, entre ellos la mía. Es difícil para el entrenador cambiar la planificación por falta de jugadores, pero supimos contrarrestar las cosas malas. Gracias a los malos partidos ahora nos sirve para estar de la mejor manera posible", añadió.

Por último, prometió todo el esfuerzo en 2025 para intentar igualar o superar los éxitos del año que acaba: "Es difícil repetir una temporada como la que hicimos, pero este club te obliga a volver a pelear por todo, a estar en lo más alto. Nosotros como jugadores de este club tenemos que pelear por títulos". EFE