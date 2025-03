Eugenia Osborne habla por primera vez de Gabriela Guillén para felicitarle por su cumpleaños

Eugenia Osborne se dejó ver este sábado, 21 de diciembre, en el segundo concierto de Camilo en Madrid y allí nos habló de cómo va a pasar las Navidades este año y también reaccionó a la entrevista que Gabriela Guillén ofreció hace unos días en '¡De viernes!'.

Siendo el cumpleaños de Gabriela este sábado, Eugenia quiso mandarle un cariñoso mensaje deseándole que "lo celebre en familia y feliz", las primeras palabras cariñosas que tiene hacia ella desde que se supo la relación que la modelo tuvo con su padre.

La hija de Bertín prefería evitar las preguntas sobre las últimas declaraciones en televisión de la empresaria paraguaya: "Yo sobre ese tema hasta hoy no he hablado y no voy a hablar, no voy a hablar".

Lo que sí ha confirmado Eugenia es que está enamorada, que está "en un momento muy bueno" de su vida y que las Navidades las pasará "en familia, en Jerez", junto a su padre, siendo las primeras sin su abuelo paterno.