Carlo Ancelotti: "El periodo de adaptación de Mbappé ha terminado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha dicho este sábado que "el periodo de adaptación" del delantero francés Kylian Mbappé al club merengue "ha terminado", en la víspera de jugar este domingo (16.15 horas) contra el Sevilla FC durante la jornada 18 de LaLiga EA Sports.

"Su periodo de adaptación ha terminado, ahora ha mostrado ya una buena versión. Creo que puede mejorar aún, pero los últimos partidos lo ha hecho bien", dijo sobre Mbappé. "Ahora se ha recuperado bien la pequeña lesión que ha tenido, está más motivado, está más ilusionado, está contento de estar aquí. Creo que su periodo, que obviamente lo necesitaba, porque lo necesitan todos, ha terminado", repitió Ancelotti.

En rueda de prensa desde Valdebebas, el técnico merengue matizó que Mbappé "tiene que mejorar solo en la continuidad, intentar hacer jugadas que solo él pueda hacer lo más frecuente posible". "La verdad es que no le pido estar muy involucrado en el juego porque yo creo que su mejor característica es el desmarque, atacar la línea", explicó.

"Entonces esto es lo que le pedimos, que lo que quiere hacer es lo que necesita hacer con más frecuencia. Después de esto, hay que tener a uno que cuando te desmarcas te mete al balón. Y ahí le tenemos, los jugadores que puedan meter el balón", aludió al brasileño Vinícius Jr. y sobre todo al inglés Jude Bellingham como eje de la mediapunta.

Sin Vinícius se medirán ante un Sevilla negado en el Estadio Santiago Bernabéu. "Volvemos a casa después de muchos partidos fuera. Terminar el año aquí con nuestra afición es muy ilusionante para nosotros y queremos acabarlo bien. El Sevilla es un rival que está compitiendo bien en todos los partidos, pero claramente tenemos un objetivo muy claro que es terminar este año con victoria", avisó Ancelotti igualmente.

"Va a ser una Liga mucho más competida que en los últimos años cuando había solo Real Madrid y Barcelona. Ahora también creo que el Atlético va a pelear, porque tiene todos los recursos para pelear esta competición. Va a ser una Liga muy entretenida hasta el final y creo que, por el hecho de que vaya a ser muy competida, se puede ganar con menos de 90 puntos este año", advirtió el técnico madridista.

Además, como repaso del año, el entrenador italiano recordó varios momentos felices. "Hay muchos porque ha sido un año fantástico, inolvidable. Irrepetible no lo sé. Yo creo que se puede repetir, todos somos capaces de sacar lo mejor de nosotros porque la pantilla es de un nivel muy alto. Para mí siempre la Copa de Europa es el momento más feliz; cuando tú levantas la Copa de Europa, la que hemos levantado contra el Borussia Dortmund, ha sido el momento más feliz", confesó.

"El momento más triste no lo sé, la verdad es que no hemos perdido muchos partidos este año. Puede ser el más triste la derrota contra el Barcelona aquí en el Bernabéu", se refirió al 0-4 encajado el pasado 26 de octubre durante la jornada 11 de Primera División.

"A Papá Noel no le puedo pedir que no me traiga críticas en 2025, las críticas a veces también son un regalo. Como he dicho, son aceptables cuando tú no haces las cosas como tienes que hacerlas, son aceptables y normales, nada nuevo", bromeó Ancelotti ante los periodistas.

"Vamos a jugar un partido contra un rival que compite muy bien, como he dicho, donde el nuevo entrenador está haciendo un muy buen trabajo. Son partidos que contra ellos van a costar. Es un partido de riesgo y donde tenemos que hacer un último esfuerzo", recalcó sobre este duelo ante los pupilos de Xavi García Pimienta.

En un contexto distendido, Ancelotti dscribió las ruedas de prensa como "un momento entretenido" de su profesión." A mí no me cuesta hacer ruedas de prensa, para nada. Lo paso bien, lo disfruto. Cuando hay 1.000 preguntas, puedo decir que un 10% pueden ser preguntas un poco feas y cuesta contestar a veces. Pero creo que al final todos nosotros lo hemos pasado bastante bien; si no, imagínate 1.000 ruedas de prensa aburridas. Esto sería presión y estrés, eso sí; pero afortunadamente no son aburridas", contestó el italiano entre risas.

En los últimos 17 años, solo dos brasileños han sido elegidos como los mejores del mundo, un Kaká y un Vinícius que fueron entrenados por Ancelotti precisamente. "Creo que solamente le he dado a los dos la confianza. Obviamente al jugador, y no solo al jugador de talento, cuando tú le das confianza, es capaz de sacar su mejor nivel", relató.

"Obviamente en el trabajo mío es imposible dar confianza de la misma manera a todos, porque la confianza significa también meterle cuando no está sacando su mejor nivel. Entonces es muy complicado, casi imposible, dar la confianza a todos. Es la única cosa que le he dado. Después uno gana porque tiene la calidad para ganar como mejor del mundo", agregó.

Por último, al 2024 le puso "una nota muy alta, sobresaliente". "Teniendo en cuenta el montón de dificultades que hemos tenido, porque hemos tenido muchas, hemos sido capaces de ganar cinco títulos, que es algo muy muy bueno. El próximo año el objetivo es siempre lo mismo: competir, luchar, pelear y ganar la Champions otra vez", concluyó.