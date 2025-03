VÍDEO: Diego Simeone: "Nadie te asegura que ganando al Barcelona se abra la puerta para algo importante"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, afirmó este viernes que "el protagonismo y la intención" de luchar por La Liga EA Sports "no" puede estar condicionado por "el escenario" de esta jornada porque hay que salir con esa idea "en todos lados", y añadió que el triunfo contra el Barça, que situaría líder a su equipo, no abriría la puerta para hacer "algo importante" en la competición con tantas jornadas pendientes.

"Si proponemos solo eso (poder luchar por el título) porque jugamos contra el Barcelona, estamos mal encaminados. Tenemos que proponer en todos lados. Nadie te asegura que solamente yendo a Barcelona y ganando ese partido, se te abre la puerta para algo importante porque quedan 20 partidos más. El protagonismo y la intención no involucra el escenario, así que no lo tomo como una situación así", comentó en rueda de prensa.

Los rojiblancos acuden a Barcelona con la posibilidad de ponerse líderes, aunque el entrenador insiste en que "quedan cinco meses". "Tenemos los mismos puntos que teníamos el año pasado, la diferencia es que el Real Madrid y el Barcelona no tienen los puntos que tenían el año pasado. Nosotros estamos atravesando medianamente los caminos que siempre recorremos, después los resultados de los rivales verán hasta dónde nos dejan competir", manifestó.

El Atlético de Madrid llega a la cita de este sábado en Barcelona encadenando 11 victorias consecutivas y "trabajando muy bien en bloque". "Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien, me gusta la juventud que tiene ahí en la mitad de la cancha con muchos chicos que la verdad que juegan muy bien al fútbol. Nosotros tenemos nuestras fuerzas para competir un partido que seguramente será entretenido", afirmó.

"Tienen a Raphinha, que no tengo ninguna duda de que va a ser de los mejores jugadores de LaLiga por su valentía, por su forma de jugar. Seguramente ellos buscan esa presión como la han demostrado desde que empezó la temporada, hasta hoy no han cambiado y no creo que por el míster cambien porque le ha ido muy bien, más allá de los tropiezos que ha tenido últimamente, pero siempre en todos estos tropiezos ha dominado el partido, ha sido mejor que el rival y ha tenido posibilidades para ganar los partidos que perdió", dijo.

Simeone no cree que cambien "nada" pese a la situación porque "el estilo y lo que busca le da los resultados". "En realidad quieren ser protagonistas y nosotros nos comportaremos en consecuencia para tratar de llevar el partido al lugar donde creemos que será mejor para nosotros", comentó.

"Nosotros pensamos en el equipo, en de qué manera con las fuerzas que tenemos para llevar al partido donde creemos y a partir de ahí trabajaremos en consecuencia de lo que estamos buscando y continuaremos en esa misma línea", puntualizó.

Simeone elogió el juego de Lamine Yamal, que se perderá el partido por lesión, un "futbolista extraordinario" que va creciendo "día a día enormemente". "En los duelos seguramente es de los mejores que hay para la parte ofensiva. Pero tienen otros como Ferran Torres, como Pedri, como Olmo, como cualquiera de los que pueden jugar ahí en esa posición para jugar buscando otro camino para lo que les interesa", comentó el 'Cholo'.

Por otro lado, el técnico rojiblanco asegura que "no" ha dado "con la clave" para ganar al equipo blaugrana a domicilio. "Está claro que nos ha costado mucho y que los números hablan por sí solos", confesó.

Para Simeone, Conor Gallagher "puede dar un poco más de trabajo" por su capacidad del mediocentro "con llegada de segunda línea para poder atacar", mientras que Samu Lino "es más extremo". "Lino tiene otras características asociativas a las que tiene Conor. No sé quién de los dos puede tener más gol porque está ahí parejo. Pero sí que la diferencia es que uno parecería más ofensivo y el otro parecería más defensivo, pero no sé quién tiene más gol de los dos", argumentó.

También tuvo palabras para Julián Álvarez que le intenta rodear "de gente que le pueda generar su mejor juego". "A partir de ahí el posicionamiento que está teniendo estos últimos partidos seguramente le da más libertad para poder generar todo lo que está generando. Después, claro, que me gustaría poner a Sorloth, Griezmann y Julián, pero ahí ya la manta empieza a estar un poquito más floja", concluyó.

