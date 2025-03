Sánchez defiende su política migratoria "consistente" y dice que el "problema" son los gobiernos autonómicos de PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles su política migratoria "consistente" desplegada en los últimos seis años y ha afirmado que el "problema" de España en esta materia es el cambio de gobiernos "progresistas" autonómicos el pasado 28 de mayo por los formados por el Partido Popular y Vox.

En la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Congreso, Pedro Sánchez ha indicado que la acción política migratoria se basa en cinco ejes, que ya fueron objeto de su comparecencia reciente ante las Cortes. "Uno, refuerzo de las fronteras y del sistema de acogida. Es una falacia decir que necesitamos a Frontex en nuestras costas. Necesitamos a Frontex en las costas de los países de tránsito. Dos, mayor implicación de la Unión Europea. Ahí está el Pacto de Migración y Asilo. Tres, apuesta por la migración legal, segura y ordenada. Cuatro, mayor integración social y laboral de las personas migrantes. El pasado viernes, en la Conferencia de Presidentes, propuse a los presidentes autonómicos ese plan de inclusión y de integración social de los migrantes. Y, finalmente, el apoyo a los países de origen para reducir las causas que llevan a las personas a migrar", ha argumentado.

El líder del Gobierno se ha expresado así al ser preguntado por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Aitor Esteban, sobre cómo va a enfrentar el Gobierno el reto migratorio. Según Esteban, los flujos migratorios se han convertido en algo "estructural", que "exige una reordenación de las normativas y un establecimiento claro de nuevos protocolos".

Para el portavoz nacionalista, "la Unión Europea está dando unas señales preocupantes, con tendencia a limitar principios y derechos". "No estamos de acuerdo con muchas cosas que se están planteando", ha asegurado Esteban, quien ha añadido que "lo que urge ya es ordenar la cosa dentro de casa". Así, ha saludado el decreto de regularización aprobado por el Gobierno, ya que "no se puede obviar la realidad", hay que "eliminar la economía sumergida y dar dignidad a las personas". "Lo que ahora ya no vemos, después de ese decreto, es mucho recorrido si es que tiene alguno a la ILP, a no ser que se quieran suprimir las fronteras", ha apostillado, para celebrar también que "se haya fijado como objetivo próximo" que el País Vasco "pueda decidir sobre los permisos de trabajo de personas migrantes".

Sin embargo, Aitor Esteban ha afirmado que "hay un tema que urge ordenar" y es el de los menores migrantes. "Si queremos hacer verdaderamente una política humanitaria hace falta transparencia y previsibilidad para poder planificar y para poder hacer una buena gestión. Y el Estado es quien controla las fronteras y, por lo tanto, cuando atraviesan esas fronteras los menores su tutor es el propio Estado, no puede obviarse esto. Y lo que no puede dejarse es rondando de un lugar a otro a menores sin ningún tipo de tutor. Y desde luego le corresponde al Estado hacer que sean indubitados estos menores. Si ustedes necesitan poner más forenses y más funcionarios, deben hacerlo. Y a ustedes les corresponde asignar tutor entre las comunidades autónomas", ha subrayado.