Rocío Carrasco se pronuncia sobre el llamativo cambio físico de Carmen Borrego tras su paso por quirófano

Disfrutando de una de las etapas más tranquilas de su vida al lado de Fidel Albiac, Rocío Carrasco ha sido la última en reaccionar al nuevo y mejorado aspecto de Carmen Borrego tras su paso por quirófano para retocarse la papada, los ojos y los brazos, con el que se confiesa encantada: "Soy una mejor versión de mí misma" reconocía la hermana de Terelu Campos en su regreso a 'Vamos a ver' este lunes 18 días después de sus operaciones de estética.

Algo en lo que está completamente de acuerdo la hija de Rocío Jurado, a la que las cámaras de Europa Press han sorprendido disfrutando de una comida en un conocido restaurante de la capital junto a su marido. Una reaparición después de semanas lejos de los focos en la que ha bromeado, entre risas, con que ahora Carmen -a la que llama hermana por la estrecha relación que tienen- parece incluso más joven que ella. "Ahora va a ser la pequeña de la familia. Muy bien. Todo lo que se haga uno para que se sienta a gusto y bien, al final es de lo que se trata, que uno se sienta bien, ya está" ha expresado, aplaudiendo que la colaboradora diese el paso para mejorar su autoestima acabando con algunos de sus complejos físicos a golpe de bisturí.

Muy discreta, Rocío ha preferido no pronunciarse sobre la posible reconciliación entre su íntima amiga y su hijo José María Almoguera, que parece cada vez más cercana -"yo ahí no.... me vais a entender, yo ahí no me meto, pero les deseo lo mejor siempre, a todo el mundo"- pero sí nos ha hablado emocionada del bebé de su 'sobrina' Alejandra Rubio.

"Lo he conocido, no en persona, pero lo he visto, lo he conocido (por videollamada). Es mi sobrino, el enano" ha presumido, revelando que Carlo Jr. "es muy lindo" y que la hija de Terelu está "maravillosa" dos semanas después de convertirse en madre. "Está todo perfecto y todo bien, gracias a Dios. Seguramente en Navidad estemos todos juntos" ha añadido, dejando entrever que pasará las fechas más entrañables del año con la familia Campos.

Con una llamativa cazadora con la imagen del musical de Rocío Jurado -aunque como reconoce no le hace falta nada para recordar a su madre continuamente- la hija de 'La más grande' nos ha contado que lo único que le pide al 2025 -evitando hablar de sus hijos, Rocío y David Flores, con los que sigue sin tener relación- es "salud". "Creo que es lo más importante. Al final si uno tiene salud, lo puede tener todo, sino no tienes nada" asegura.

También ha aclarado que no tiene nada que ver con el Auditorio Rocío Jurado de Sevilla, que se quemó recientemente: "La gente me llamaba como si el Auditorio fuera mío, yo decía q'ue no es mío'. Espero que se arregle pronto y ya está. Todo bien. Felices fiestas chicos".