José María Almoguera manda un mensaje a Carmen Borrego tras su fichaje por 'GH Dúo'

Después de varios días en los que los rumores sobre su posible fichaje por 'GH Dúo' no han dejado de sonar, Mediaset ha confirmado oficialmente este martes, durante el debate de 'Gran Hermano' presentado por Jorge Javier Vázquez y con José María Almoguera presente en el plató, que el hijo de Carmen Borrego es uno de los concusantes de la próxima edición del reality, que comenzará a principios de enero.

"Todo lo nuevo da un poquito de vértigo" reconocía el nieto de María Teresa Campos con una sonrisa, revelando que todavía no le había contado la gran noticia a su madre, que por su parte, y ante las especulaciones acerca de un posible reencuentro televisado en la casa de Guadalix de la Sierra con su hijo, ha dejado claro que ella no participará en el concurso.

Tras confirmar su fichaje estrella por 'GH Dúo', José María ha atendido a Europa Press y, más conciliador que nunca ha asegurado que no le importaría en absoluto que su madre también entrase en la casa. "Tengo muchas ganas y me siento afortunado de que hayan contado conmigo" ha expresado, admitiendo que no sabe cómo se desenvolverá 24 horas con cámaras: "Habrá que ver qué tal se va dando todo. Depende también de los compañeros. Lo fácil o difícil que me lo pongan. Solo sé de Marieta y Ana Herminia -los otros dos nombres confirmados por Telecinco para la tercera edición del reality-, nadie más".

Respecto a cómo se llevará con la nuera de Bárbara Rey después de los duros enfrentamientos que protagonizó su madre con Ángel Cristo en 'Supervivientes 2024', el joven ha dejado claro que eso no le influirá en absoluto para tener una buena relación con Ana Herminia. "Yo me llevo bien con todo el mundo, ya sabéis" ha apuntado despreocupado.

"No tengo ni idea. Yo de momento sé que entro solo, no sé nada más, pero no tengo ningún problema con nadie" ha confesado cuando le hemos preguntado si estaría dispuesto a participar con Carmen en el reality, reconociendo que "sería muy fuerte, hasta para mí, sí es verdad" verles juntos en la casa de Guadalix.

"Venimos a que me conozcáis un poco mejor. Y fuera de conflictos y de problemas, un poco como soy yo. Soy tranquilo" ha desvelado, afirmando que a priori no hay nadie con quien preferiría no coincidir. ¿Cree que si finalmente su madre también fuese una de las concursantes se lo contaría antes o se encontraría con la sorpresa en directo?: "No lo sé. No lo sé si me lo diría o no, pero sí, puede ser un shock. No tengo ni idea. O sea, por lo menos es algo más bonito que la otra vez. O sea, que bien. Sin problemas" ha sentenciado, más conciliador que nunca.

Todavía no sabe si antes de comenzar 'GH Dúo' podrá conocer al bebé de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, aunque como asegura "estoy deseándolo", dejando así en el tejado de su prima la posibilidad de un reencuentro para acercar posturas.

Tampoco ha visto en persona a su madre tras su paso por quirófano para retocarse ojos, papada y brazos; sí en la revista 'Lecturas', que como ha confesado se ha comprado, encantado con la nueva imagen de Borrego: "La he visto muy bien, todo muy bien". "El año que viene va a ser un año maravilloso, espero" ha añadido, sin ocultar que le encantaría que en 2025 se produzca la reconciliación definitiva con su madre. ¿Será en la casa más famosa de Guadalix?