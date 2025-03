Aitana Bonmatí: "Si el Barça no luchara por nada igual no estaría aquí"

La jugadora del Barça Femení e internacional española Aitana Bonmatí ha comentado que le motiva jugar en el equipo blaugrana por lo que siente hacia la entidad y por su carácter ganador, ya que si no lo tuviera quizás ella, dos veces Balón de Oro y reciente ganadora del 'The Best' de la FIFA, optaría por dejar el club de su vida, del que se siente aficionada y en el que se formó.

"A mí el Barça me gusta por lo que yo siento por el club, es algo que a mí me motiva, pero sobre todo también porque es un equipo ganador y yo soy una persona ganadora. Si el Barça fuera un equipo que no lucha por nada pues igual no estaría aquí", comentó en una entrevista a DAZN recogida por Europa Press.

Pero lo cierto es que el binomio Aitana Bonmatí-Barça funciona, y mucho. "El legado que estamos dejando es algo que cuando yo me retire voy a valorar mucho. Incluso más que todos los títulos, que al final son objetivos deportivos, pero todo lo que estamos generando a nivel de sociedad, que creo que queda para siempre", valoró.

Y, de cara al futuro, quiere seguir ganando títulos. "Muchas veces se dice que lo difícil no es llegar, es mantenerse, y es verdad. Entender que, aunque hayas ganado todo, tienes cosas que mejorar, es muy positivo. Creo que es algo que nosotras sabemos y somos conscientes. Creo que, a día de hoy, no nos hemos rendido, queremos seguir ganando y queremos seguir siendo el mejor equipo del mundo. Al final el límite nos lo marcamos nosotras", manifestó.

En lo personal, su buen juego y la ambición compartida con el equipo 'culer' le ha llevado a ganar, entre otras distinciones individuales, dos Balones de Oro. "Me cambia la vida, pero no he cambiado yo como persona, que creo que es importante", se sinceró.

"Te cambia la vida porque es un premio que llega a todo el mundo en una dimensión brutal. Al final hace que mucha gente más te conozca y lo notas en todos los sentidos, en los campos de fútbol o cuando voy por la calle", apuntó.