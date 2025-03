Temas del día de EFE News Latino del martes 17 de diciembre de 2024

EEUU TRANSICIÓN

Washington - Los miembros del Colegio Electoral estadounidense se reúnen en sus respectivos estados para depositar su voto de las presidenciales del 5 de noviembre, en las que el republicano Donald Trump se impuso a la demócrata Kamala Harris.

ELON MUSK

Nueva York - Seis empresas son la base del imperio, cada vez más valioso, del autoproclamado 'technoking' del mundo, Elon Musk, el hombre más rico del planeta. Y Tesla, el fabricante de automóviles eléctricos, es la joya de la corona, y con la que ha tejido una extensa telaraña de relaciones. Por Julio César Rivas (ENVIADO)

(foto)

EEUU HISPANOS

Miami - El empuje de los empresarios latinos tiene un papel transformador y un potencial comercial inmenso en la economía de Estados Unidos, señala un estudio de la consultora McKinsey, que vaticina la creación de millones de nuevos puestos de trabajo por las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

EEUU ESPACIO

Miami - La sonda espacial Parker está cerca de colocarse el próximo martes 24 de diciembre a unos seis millones de kilómetros de la superficie del Sol, el primer objeto fabricado por el ser humano en ponerse tan cerca de la estrella del Sistema Solar y que podrá realizar "mediciones sin precedentes", como dijeron a EFE científicos de la NASA.

(foto)

PUERTO RICO NAVIDAD

San Juan - Puerto Rico, conocida internacionalmente por los géneros de la salsa y el reguetón, cambia de ritmo en la época navideña para centrarse en la música típica, interpretada con instrumentos autóctonos que son parte de la identidad y la cultura puertorriqueñas. Por Jorge J. Muñiz Ortiz (ENVIADO)

(foto) (video)

EEUU CINE

Washington - Clásicos como 'Dirty Dancing', 'No Country for Old Men' o 'American Me', dirigida por el mexicanoestadounidense Edward James Olmos, son algunas de las 25 cintas seleccionadas este año para ingresar en el Registro de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. (ENVIADO)

(foto)(video)

PREMIOS ÓSCAR

Los Ángeles - La Academia de cine de Hollywood anuncia las shortlists (listas cortas) de 15 títulos que podrán optar a ser nominadas en categorías como banda sonora o cinta internacional, categoría esta a la que se han presentado 'Segundo premio' (España), 'El Jockey' (Argentina) o 'Ainda Estou Aqui' (Brasil).

AGENDA INFORMATIVA

Washington - RESERVA FEDERAL - Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal celebran su última reunión del año, un encuentro de dos días para decidir posibles subidas o bajadas de los tipos de interés.

Washington.- EEUU GOBIERNO.- La vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, participa en un acto con jóvenes comprometidos con sus comunidades locales. (foto) (video)

Washington.- EEUU INDUSTRIA.- La producción industrial (PI) de Estados Unidos disminuyó un 0,1 % en el mes de noviembre, según informó este martes la Reserva Federal (Fed).

