Bruselas alerta de las "muchas vulnerabilidades" de las democracias frente a injerencias

Bruselas, 17 dic (EFE).- Las democracias enfrentan “muchas vulnerabilidades” y “amenazas de actores hostiles” tanto fuera como dentro de la Unión Europea (UE), especialmente dado el aumento de injerencias en las campañas electorales en internet, advirtió este martes Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de soberanía tecnológica, seguridad y democracia.

En un discurso ante el Parlamento Europeo sobre desinformación en plataformas de redes sociales como TikTok y riesgos relacionados para la integridad de las elecciones en Europa, Virkkunen recordó que unos comicios “libres y justos son la piedra angular de la democracia”, un “valor fundamental” europeo.

“Hoy en día, las democracias enfrentan muchas vulnerabilidades, como se observó recientemente durante las elecciones presidenciales en Rumanía. Las democracias enfrentan amenazas de actores hostiles, tanto dentro de la UE como desde el extranjero”, señaló la vicepresidenta ejecutiva, instando a hacer “un uso completo” de la Ley de Servicios Digitales (DSA).

Virkkunen subrayó que la DSA “respeta plenamente la libertad de expresión”, y urgió a su uso para proteger las elecciones, dado que las campañas electorales “ocurren cada vez más en línea”, con el riesgo de una mayor desinformación y manipulación de los comicios, como ocurrió con Rumanía, dijo, con señales de “una operación coordinada de influencia en internet que tenía como objetivo las elecciones”.

La Comisión Europea decidió este martes abrir una investigación exhaustiva a TikTok por una presunta infracción de la DSA en la obligación de evaluar y mitigar las interferencias extranjeras en procesos electorales, en este caso en las elecciones presidenciales rumanas, en las que se impuso en la primera vuelta el candidato prorruso.

“Hemos revisado cuidadosamente las pruebas proporcionadas por TikTok sobre las medidas adoptadas en el contexto de las elecciones en Rumania. Sobre esta base, tenemos fundamentos suficientes para sospechar que TikTok podría haber incumplido las obligaciones bajo la DSA de evaluar y mitigar adecuadamente los riesgos relacionados con los procesos electorales”, añadió.

En este sentido, el eurodiputado rumano Siegfried Mureșan advirtió de que “la realidad es simple, clara y debemos reconocerla” y aseguró que “Rusia y otras autocracias están atacando el Estado de Derecho, los derechos humanos y las democracias en todo el mundo”, incluido en países candidatos a la UE y en Estados miembros europeos.

“Puede que no nos guste, pero está sucediendo. No reconocerlo no significa que seamos más fuertes, significa que somos más débiles y que no estamos bien preparados para enfrentarlo. Negarlo no ayuda. Debemos reconocerlo: quieren debilitar las democracias”, denunció Mureșan.

Según explicó, en Rumanía se vieron “miles de cuentas vinculadas a Rusia, a medios rusos, a financiación rusa, creadas de manera artificial” para ayudar a ganar a un candidato que es “antieuropeo, prorruso, anti-Ucrania, admirador de Vladimir Putin y anti-OTAN. Todo esto con el fin de debilitar las realidades en esa región”.

En sus recomendaciones, consideró necesario “aplicar la legislación, informar a los ciudadanos sobre los peligros, pensar en los cambios legislativos necesarios y evaluar si las leyes son lo suficientemente fuertes” porque, lamentó, el peligro está en que los ciudadanos creen estar informados, cuando “en realidad están siendo desinformados, manipulados y usados para debilitar” las democracias. EFE