Ancelotti, premiado con el The Best: "Mis jugadores a veces me escuchan"

Doha, 17 dic (EFE).- El italiano Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, ha sido galardonado este martes en Doha con el premio The Best que concede la FIFA al mejor entrenador del mundo.

Ancelotti condujo al equipo madridista a ganar Liga de Campeones, LaLiga y las Supercopas de Europa y de España, y este miércoles podría conseguir también la Copa Intercontinental ante el Pachuca mexicano.

"Veo muchas caras familiares de jugadores que dirigí aquí. Es un gran honor recibir este reconocimiento de FIFA. Gracias a su presidente, quiero compartir este galardón con mi club, con mi presidente Florentino Pérez que me dio la oportunidad de ser el entrenador del mejor club del mundo, también con mis jugadores que no siempre pero a veces me escuchan", bromeó al salir al recoger el trofeo.

"Gracias a mi familia, a mi mujer por darme paz y amor tan importante en este trabajo. Llevo 48 años en el fútbol y me ha dado muchas emociones, a veces positivas y otras negativas, pero es la gran razón para que después de tantos años siga vivo", añadió.

Es la primera vez que el italiano recibe este reconocimiento, en el que releva al español Pep Guardiola, y lo consigue semanas después de ser galardonado con el trofeo Johan Cruyff del Balón de Oro. Además, tras ser segundo en 2022, es el primer técnico de su país con este premio desde Claudio Ranieri en 2016. EFE