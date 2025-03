Gabriela Guillén, dardo a Bertín Osborne tras su confesión más desgarradora

Gabriela Guillén ha abierto su corazón como nunca y, dejando a propios y a extraños sin palabras ha hecho su confesión más desgarradora en '¡De Viernes!', revelando que cuando tenía 8 años sufrió abusos sexuales por parte del hermano del marido de su madre en su Paraguay natal. "Fui una niña maltratada, infeliz, abusada y solitaria" ha asegurado en su entrevista más sincera, reconociendo que tal fue el dolor que llegó a sentir que intentó quitarse la vida en cinco ocasiones. "Tengo marcas que lo demuestran lamentablemente. Ese es el punto que no debería de llegar una persona... La primera vez fue con un arma, las otras con pastillas. Estaba cansada, la única manera de parar mi mente, y calmar mi dolor era dejar de pensar" relataba sin poder contener las lágrimas.

Un durísimo testimonio tras el que la ex de Bertín Osborne ha reaparecido este domingo en la entrega de premios 'Estoy de moda', donde ha sido reconocida como 'Mujer del año'. A pesar de que no están siendo momentos fáciles, la esteticien ha sacado fuerzas de flaqueza y ha lucido su mejor sonrisa, recogiendo personalmente este galardón tan especial que ha querido dedicar a Valencia -por la DANA que arrasó más de 70 municipios el pasado 29 de octubre- y "a todas las mujeres luchadoras": "Bueno, realmente no sé qué decir, porque es la primera vez que recibo un premio. Gracias a ti. Bueno, quiero dedicar este premio, por favor, a todas las mujeres luchadoras, y, bueno, también por Valencia. Valencia, siempre. ¡Valencia, vamos! Los sueños están para cumplirlos. Siempre pensamos que no podemos. Por favor, positivo, siempre. Mirar adelante. Arriba, Valencia. Gracias. Yo no sé qué decir, esto para mí es algo nuevo, y este premio es algo nuevo, de verdad, como... para mí es algo nuevo, y este es el primer premio, y lo dedico a todas mujeres luchadoras, , que sigan sus sueños, y que busquen la paz, la felicidad y el amor" pronunciaba muy emocionada.

"Estaría mejor en casa realmente, pero estaba convocada y no podía fallar, estoy muy agradecida la verdad. Esta noche es para disrutarla y no me gustaría hablar de ello, no me apetece absolutamente nada comentar al respecto, así que os agradezco que no me preguntéis por eso" ha expresado Gabriela ante las cámaras de Europa Press antes de subir al escenario a recoger su galardón, dejando claro que prefería no hablar sobre su entrevista en '¡De Viernes!'.

Sin embargo, sí ha confesado que ha sido una "manera de liberarme" y "no me arrepiento de haberlo dicho a los cuatro vientos. Para que otras mujeres y otras personas se puedan sumar y no tengan miedo de decir".

Un desgarrador testimonio el de la paraguaya que se está comparando con el de Fabiola Martínez, que en el libro que publicará en febrero de 2025 y del que ya hemos podido leer un adelanto, también revela que sufrió abusos sexuales en su localidad natal de Maracaibo, Venezuela, cuando solo tenía cinco años: "Las comparaciones son odiosas. Es que cada una, pues, cada persona tiene sus circunstancias y, bueno, no hay que comparar una cosa con otra. Y sobre todo estas, desgraciadamente, este tipo de actos, no, creo que no, no se debería comparar" ha comentado Gabriela, evitando pronunciarse sobre las vivencias de la exmujer de Bertín.

Su confesión más dura ha provocado que parte del entorno del presentador -que como ha asegurado sabe todo lo que sufrió porque ella misma se lo contó cuando estaban juntos-, en concreto su hija Eugenia Osborne, le haya mostrado su apoyo, aplaudiendo su valentía por hacer público que sufrió maltrato, abusos y bullying. "Pues se agradece, gracias" ha reaccionado la esteticien, evitando entrar en detalles.

GABRIELA DESVELA, CON IRONÍA, CUÁL HA SIDO LA PRIMERA PALABRA DE SU HIJO

Con las Navidades a la vuelta de la esquina, las primeras que pasará con su bebé -que el próximo 30 de diciembre cumplirá un año- Gaby ha adelantado que finalmente las pasará en Madrid "con mi peque y con mi familia, con lo que tengo aquí, y ya está, nosotros solitos".

"Está precioso, está precioso. Es que es una cosa que estoy enamorada, me da pena salir de casa para dejarlo, la verdad. Es que es una pena. Cada vez es más listo, habla, dice cosas" nos ha contado, desvelando que ya dice mamá y que, sorprendentemente, también dice "papá": "Bueno, eso es lo primero que dijo, la verdad.Irónicamente, sí". "Todo lo que venga de mi hijo yo siempre lo voy a aceptar y, oye, que es más fácil para decir. Eso, muchas veces es más fácil por las maneras. Realmente no dice papá, dice 'papá, papá, papá', o sea que al final..." explica, asegurando que no le ha sentado mal que la primera palabra de su hijo fuese papá a pesar de que todavía no conoce a Bertín.

¿Le gustaría que en 2025 las cosas se solucionasen y hubiese un acercamiento con el cantante? "Yo solo pido paz, salud, tranquilidad. Solamente eso.Y sobre todo, bueno, que mi hijo esté bien y, bueno, que estemos tranquilos, yo pueda trabajar, darle lo mejor y no pido más" sentencia, dejando entrever que ya ha tirado la toalla respecto al artista.