Argentino es Reconocido como Periodista Cannábico del Año en Las Vegas, Durante el Evento Más Importante del Mundo para la Industria del Cannabis

BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2024

BUENOS AIRES, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- En el marco de los prestigiosos Emjays International Cannabis Awards, celebrados el 5 de diciembre en el Pearl Concert Theater del Palms Casino Resort en Las Vegas, el periodista argentino Javier Hasse fue galardonado como Periodista Cannábico del Año. Este premio, que destaca la excelencia y la contribución al avance de la industria, representa un hito en la carrera de Hasse y un reconocimiento al talento argentino en el escenario global.

Sobre los Emjays

Los Emjays International Cannabis Awards son los premios más importantes de la industria cannábica a nivel mundial. Con 26 categorías, los premios reconocen a las figuras y organizaciones que lideran, innovan y generan impacto positivo en el sector. Los ganadores son seleccionados mediante una combinación de votación pública y evaluación por un panel de expertos de la industria. Este evento anual coincide con la celebración de MJBizCon, la feria de negocios más grande del cannabis.

Logros Destacados de Javier Hasse

Javier Hasse, CEO y cofundador del reconocido medio de comunicación El Planteo, además de director ejecutivo para el área de cannabis en el medio estadounidense Benzinga, ha construido una carrera excepcional en el periodismo especializado en cannabis, psicodélicos, CBD y bienestar. Con más de 5,000 artículos publicados en medios como CNN, Rolling Stone, CNBC, Forbes, y MarketWatch, Hasse se ha consolidado como una de las voces más influyentes y respetadas en el sector.

Con más de 10 años de experiencia, Javier Hasse ha sido pionero en la cobertura de temas cannábicos desde sus primeras etapas como periodista. Su trabajo ha sido clave para transformar la percepción pública de la industria, evolucionando desde un nicho alternativo hasta un tema central en los mercados financieros y culturales. Durante su trayectoria, ha entrevistado a líderes globales de la industria, ha participado en eventos internacionales como orador, y ha desempeñado un rol activo en la promoción de la regulación responsable y la educación sobre cannabis.

Entre sus logros más destacados:· Colaborador Senior en Forbes (EE.UU.): Ha escrito múltiples artículos en una de las plataformas de negocios más prestigiosas del mundo.

· Publicaciones Exitosas:Autor del bestseller "Start Your Own Cannabis Business", que alcanzó el estatus de #1 en Amazon, y del libro "A Guide to Medical Cannabis: Your Roadmap to Understanding and Using Cannabis and CBD for Health", publicado en noviembre de 2024 por Sheldon Press (Hachette Publishing).

· Reconocimientos Internacionales: Incluido en la lista High Times 100, que celebra a las personas más influyentes en el mundo del cannabis. Este ranking, creado por la icónica revista High Times, destaca a quienes están moldeando el futuro de la industria.

· Liderazgo Editorial:Como Head of Content en Benzinga, lideró la creación y expansión de la cobertura de cannabis, estableciendo alianzas de distribución con medios como High Times, MSN, y Yahoo! Finance.

· Innovación en Medios: A través de El Planteo, Javier ha creado un espacio inclusivo y educativo que aborda no solo cannabis, sino también temas de psicodélicos, sostenibilidad y cultura, alcanzando audiencias en América Latina, España y la comunidad hispana en Estados Unidos.

Discurso de Aceptación

En su discurso de aceptación, Javier Hasse dedicó el premio a su gente en Argentina y a la comunidad latina, destacando en español durante un evento en Estados Unidos: "Esto es para mi gente en Argentina, mis hermanos y hermanas latinas."

Hasse también aprovechó la ocasión para hablar sobre la importancia del periodismo y la justicia social: "El periodismo es un arte en peligro de extinción. Recuerden apoyar a sus periodistas y publicaciones favoritas como puedan. Pero más importante aún: llamen a sus representantes y exíjanles que liberen a los prisioneros no violentos por cannabis y que legalicen el cannabis medicinal a nivel federal."

Un Impulso para la Industria Cannábica Hispana

El reconocimiento a Javier Hasse subraya la importancia de la industria cannábica hispana en el contexto global y refuerza la necesidad de una cobertura periodística seria, profesional y educativa. Como pionero en el sector, Hasse continúa siendo un referente para periodistas, empresarios y defensores de la industria.

Para más información sobre los Emjays y el trabajo de Javier Hasse, visita:· El Planteo: elplanteo.com

· Benzinga:www.benzinga.com/cannabis

· Forbes: www.forbes.com/sites/javierhasse/

