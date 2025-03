Madrid, 15 dic (EFE).- Momentos de la jornada 17 de LaLiga EA Sports:

En el minuto 69 del duelo liguero entre el Sevilla y el Celta de Vigo, en el mismo momento en el que se marchó primero, en un doble cambio, Manu Bueno, canterano que no había nacido cuando Jesús Navas debutó con el primer equipo, se produjo un momento inolvidable para el sevillismo. El adiós a una leyenda, a su jugador más laureado, con una despedida a la altura del futbolista.

Lloró Navas desde que vio su dorsal en el electrónico. Se abrazó primero a un rival de su magnitud para el Celta, Iago Aspas, antes de ser abrazado por cada uno de sus compañeros con toda la afición en pie dedicándole aplausos. Se dirigió al centro del campo para arrollidarse con la mano en el pecho, en el escudo que lleva grabado a fuego en su corazón, y besar el césped antes de soltar el brazalete de capitán que tan bien portó, agradecer el cariño a la grada antes de taparse el rosto para ocultar el llanto incesante. La Emoción a flor de piel en el reconocimiento a una carrera desde el inicio, con pasillo de los dos equipos y los títulos que ganó en el césped al que entró junto a sus dos hijos, hasta el manteo final.

Suplente en Vallecas tras haber regresado a los terrenos de juego en la Liga de Campeones, el delantero del Real Madrid Vinícius Junior saltó revolucionado al césped con el objetivo de volver a ser decisivo. Recibido con crispación por la grada por capítulos pasados, el brasileño regresó a su imagen más criticada cuando se olvidó de que estaba apercibido y protestó airadamente una decisión del colegiado.

Agarrado con persistencia del hombro por Lejeune, que frenó con una falta táctica un contragolpe que podía costarle caro al Rayo, cuando Martínez Munuera señaló la infracción pero no la castigó con tarjeta amarilla, Vinícius corrió realizando gestos y lanzando gritos. Al árbitro no le quedó otra que amonestar la protesta y el delantero brasileño aún siguió gritando sin medir el peligro de ser expulsado. Minutos después era derribado dentro del área rival en un penalti no señalado por el colegiado ni desde el VAR en una acción que reclamó resignado y que provoca el enfado del Real Madrid tras ceder un empate.

El primer triunfo de la historia del Leganés en casa del Barcelona, donde siempre había salido derrotado, llegó con gol de uno de los héroes del ascenso, Sergio González. En un buen inicio de partido, tras avisar en una ocasión el equipo de Borja Jiménez, de la parada que provocó el córner de Iñaki Peña llegó un tanto a los cuatro minutos que defendió con firmeza todo el partido.

Libre de marca, con Koundé cayendo en la trampa de los bloqueos y llegando tarde a la acción, se elevó Sergio González, marcó los tiempos en el aire y cabeceó con potencia a la red. Inapelable. Autor de un tanto histórico que celebró dedicándoselo a su mujer y haciendo el gesto de la cuna por su bebe antes de protagonizar un partido repleto de firmeza en defensa que dejó por primera vez al Barcelona sin gol en un partido disputado en Montjuic.

Nada más salir el golpeo limpio de zurda dirección a la escuadra, con efecto de dentro afuera, Lo Celso sabía que era gol. Entraba el balón por la escuadra y en ese mismo momento su gesto ya era de perdón hacia la grada a la que fue su afición, la del Villarreal, durante temporada y media. Fue respondido con señorío del público de La Cerámica, que aplaudió el tanto del equipo rival.

Era el segundo gol del Betis que ya estaba en inferioridad numérica por la expulsión del Chimy Ávila, a los 34 minutos, por una aparatosa entrada a Álex Baena que pareció desmedida en directo pero en la que no tocaba al rival. Provocó que el equipo de Manuel Pellegrino rescatase la mejor de sus caras para frenar en seco al Villarreal en su casa y defender un triunfo de gran valor para acercarse a dos puntos de los puestos europeos.

Cuando muchos comenzaban a discutir a Alexander Sorloth y su presencia como suplente en el Atlético de Madrid comenzaba a ser habitual ante el crecimiento continuo de Julián Álvarez, el gigantón noruego dio un triunfo trabajado a su equipo ante el Getafe con un testarazo que reivindica sus cualidades de 9 en un ataque con numerosas variantes para un estratega como Diego Simeone, en función del partido y su aspecto.

El centro desde el costado derecho de Nahuel Molina encontró el testarazo con voluntad en el segundo palo de Sorloth, cruzado, para coger al portero rival a pie cambiado. Las tuvo más claras en partidos recientes y perdonó. Apareció en un momento importante para lanzar a un Atlético de Madrid que gana hasta cuando rebaja su intensidad. Once triunfos consecutivos, seis en LaLiga, le convierten en colider. EFE