Mario Casas asegura que no conoce todavía a Álvaro Muñoz Escassi, pero sí quedaría con él

Mario Casas se dejó ver este sábado en los Premios Forqué 2024 en Madrid y allí atendió a la prensa después de posar ante todos los medios de comunicación. Con la sonrisa que le caracteriza y de lo más discreto con su vida privada, tuvo que enfrentarse a las preguntas de la prensa sobre su hermana, Sheila Casas.

Y es que, a lo largo de estas últimas semanas no se ha hablado de otra cosa que de la relación que mantiene la representante con Álvaro Muñoz Escassi... pero al parecer, todavía no se lo ha presentado a su familia.

"Pues no lo conozco, no lo conozco, la verdad. Yo deseo lo mejor a mi hermana", confesaba el actor, que dejaba claro que está "feliz de que mi hermana sea feliz y ya está, yo lo que quiero, repito, es que mi hermana sea feliz con quien sea".

Entre bromas, Mario comentaba que no invitaría a un vino al jinete porque "no bebo" pero... "¿una coca-cola? Sí, pero yo lo que sea, sí", abriendo la puerta al colaborador de televisión a conocerle en persona.

También se le preguntó sobre si estaría preparado para dar las campanadas y, aunque no se ve capaz, no descarta la idea de hacerlo con Belén Esteban: "Bueno, las daría con Belén Esteba feliz, o sea, pero no soy capaz, o sea, me moriría de vergüenza, no tengo ese talento que tienen los presentadores que se ponen".