El líder de HTS defiende la necesidad de abandonar la mentalidad revolucionaria para una estabilidad sostenible

El líder de Hayat Tahrir al Sham (HTS, Organización para la Liberación del Levante), Ahmed Husein al Shara (conocido como Abú Mohamed al Golani), ha abogado por pasar de una mentalidad revolucionarIa a una mentalidad de Estado con el fin de garantizar la estabilidad a largo plazo en Siria y alejarse del régimen anterior, que ha definido como "una granja" de intereses personales.

"Siria enfrenta una verdadera tragedia que requiere planes bien pensados para abordarla. A pesar de la victoria lograda por la revolución, es necesario dejar de liderar Siria con una mentalidad revolucionaria. El país necesita establecer un Estado basado en la ley y las instituciones para garantizar una estabilidad sostenible", ha defendido Al Shara en declaraciones a Syria TV.

El líder de HTS ha criticado que el régimen anterior "no estableció un Estado real", sino "una granja para lograr sus intereses personales" y ha insistido en que "el futuro de Siria depende del establecimiento de las bases de la gobernancia y la justicia", todo ello a fin de "satisfacer las necesidades básicas de la gente y lograr un futuro más estable y justo".

UN "GRAN PELIGRO" REGIONAL

Ahmed Husein Al Shara ha puesto el foco en otros países de la región que podrían interferir con los planes de la nueva Administración siria para la "reconstrucción" del país.

En concreto, ha denunciado las recientes e "injustificadas transgresiones" de Israel en el país y ha criticado que los israelíes , "cuyos argumentos se han vuelto débiles", "han cruzado claramente las líneas de compromiso en Siria, lo que amenaza con una escalada injustificada en la región".

No obstante, desde HTS han recordado que pudieron "poner fin a la presencia iraní en Siria" y han agregado que no lo hicieron porque no son "hostiles al pueblo iraní". "Nuestro problema fueron las políticas que dañaron a nuestro país", ha apostillado su líder.

En la misma línea, al Shara ha señalado a Irán y a la amenaza de una eventual expansión iraní en la región con el objetivo de "implementar su agenda", con el "gran peligro (que ello representa) para el país y para los países vecinos y del Golfo".

La ofensiva en Siria, lanzada el 27 de noviembre desde la provincia de Idlib y encabezada por el grupo HTS, ha permitido a yihadistas y rebeldes tomar la capital, Damasco, y poner fin al régimen de la familia Al Assad, en el poder desde 1971, ante un repliegue constante de las tropas gubernamentales, respaldadas por Rusia e Irán.