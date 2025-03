Reconoce que mintió una mujer que acusó de violación a tres jugadores de lacrosse

Nueva York, 14 dic (EFE).- Crystal Mangum, una mujer que acusó en 2006 de violación a tres jugadores universitarios de lacrosse en un caso muy mediático en Estados Unidos, reconoció que se inventó esa historia.

"Testifiqué falsamente contra ellos diciendo que me violaron cuando no lo hicieron. Y eso estuvo mal", dijo esta semana en el podcast 'Let’s Talk with Kat'.

Mangum, que trabajaba entonces como bailarina de estriptis, acusó de violación a David Evans, Collin Finnerty y Reade Seligmann, quienes eran jugadores de lacrosse en la universidad de Duke.

Fueron declarados inocentes pero el caso fue muy mediático en Estados Unidos por connotaciones de machismo, clasismo y racismo (Mangum es una mujer negra y los acusados eran tres jóvenes blancos de una prestigiosa universidad privada).

La confesión de Mangum llegó desde la cárcel, donde cumple condena por el asesinato a puñaladas de su novio en 2011. EFE