Bendodo, sobre Conferencia de Presidentes: "Volvimos a encontrarnos con un presidente fallido y reincidente en chantaje"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del Partido Popular, Elías Bendodo, se ha referido este sábado a la Conferencia de Presidentes y ha lamentado que "volvimos a encontrarnos con un presidente --Pedro Sánchez-- fallido y reincidente en el chantaje". "Volvió a convertir la reunión en una pérdida de soluciones y en una pérdida de oportunidades", ha apostillado.

Bendodo, en un acto en Málaga, ha recordado que este pasado viernes fue cuestionado sobre la reunión pero "fuimos prudentes" y no lo valoraron al no haber terminado, añadiendo que "me gustaría haberme equivocado en mis intuiciones y poder decir hoy que el Gobierno ejerció de Gobierno y que presentó por fin una hoja de ruta para acordar con los presidentes autonómicos una reforma de la financiación".

Ha lamentado que "volvimos a encontrarnos con un presidente fallido y reincidente en el chantaje" y ha añadido que "es la primera vez que se convoca una Conferencia de Presidentes sin documentación".

"Los presidentes autonómicos, cuando se sentaron en la mesa, encontraron una carpeta. Cuando la abrieron, no salían de su asombro. Folios en blanco. Ni un documento aportó el Gobierno a los presidentes autonómicos", ha criticado.

Bendodo ha señalado que "el Gobierno de Sánchez está tan acostumbrado a dar cheques en blanco a sus socios" que este pasado viernes "se creyó que estaba reunido con Puigdemont --el expresidente de la Generalitat--, al que le va comprando con prebendas poco a poco, en vez de estar reunido con los presidentes autonómicos".

Ha criticado que Sánchez "ha tardado cerca de tres años en convocar esta reunión, que es un órgano fundamental para el funcionamiento del Estado".

"Nuestro país no está para perder el tiempo y Sánchez volvió a convertir la reunión de ayer en una pérdida de soluciones y en una pérdida de oportunidades", ha advertido.

Así, ha lamentado que "frente a esa voz de los presidentes autonómicos, la voz del sentido común, de la igualdad de los españoles, volvimos a encontrarnos ayer con el cinismo de Pedro Sánchez".

Además, y por último, ha dicho que "mientras el presidente del Gobierno prometía migajas a las autonomías, su número dos en el gobierno, María Jesús Montero, firmaba otro pacto de la vergüenza en el Ayuntamiento de Jaén, prometiéndole la quita de la deuda a cambio de echar al PP del gobierno de la ciudad de Jaén".

Cabe recordar que Jaén Merece Más ha roto con el PP en Jaén y ha presentado una moción de censura con el PSOE para devolver la Alcaldía a Julio Millán.