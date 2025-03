3-3. El Rayo frena al Real Madrid en un derbi eléctrico

David Ramiro

Madrid, 14 dic (EFE).- El Real Madrid, que igualó con goles del uruguayo Fede Valverde y el británico Jude Bellingham antes del descanso los dos tantos iniciales del Rayo, empató en Vallecas un derbi eléctrico en el que destapó sus carencias defensivas pero también pudo ganar con otro gol de Rodrygo Goes que neutralizó Isi Palazón.

El equipo vallecano, espoleado por su afición, que lo recibió en su salida al césped con un enorme tifo, bufandas al viento y una oleada de aplausos, salió como un rayo al partido y fruto de esa marcha más que su rival se adelantó a los cuatro minutos con un tanto de Unai López, que remató de cabeza solo, en el segundo palo, un centro desde la derecha de Jorge de Frutos.

El mismo protagonista, Jorge de Frutos, estuvo a punto de marcar el segundo poco después tras una buena pared de Pep Chavarría y Adrián Embarba que terminó con un disparo suyo alto dentro del área.

Esos fueron los peores minutos del Real Madrid, que se vio superado en intensidad por su rival, que volvió a destapar sus carencias defensivas cuando a un saque de esquina de Isi desde la derecha Abdul Mumin se elevó entre sus defensores para rematar de cabeza a gol.

Ese segundo mazazo no dejó tocado al Real Madrid, sino que le sirvió para reaccionar y empezar a ganar metros sobre la portería del Rayo aunque sin tener excesiva profundidad con Rodrigo y Brahim. Por ello, tuvo que buscar diferentes recursos y su primer gol llegó con un disparo seco lejano del uruguayo Fede Valverde.

Más elaborado fue el empate, al filo del descanso, cuando Rodrigo puso un centro desde la izquierda que Jude Bellingham, anticipándose a Mumin, remató de cabeza a gol sin que el argentino Augusto Batalla pudiera hacer nada.

El descanso le vino bien al Real Madrid para refrescar ideas mientras que al Rayo ese segundo gol le dejó tocado hasta el punto que comenzó a verse vulnerable y con poca capacidad para frenar las jugadas ofensivas de su rival.

Los peores presagios de la afición vallecana se hicieron realidad a los 56 minutos cuando Rodrygo firmó un latigazo desde la frontal que tocó ligeramente en Ratiu, mandando el balón a la escuadra derecha de la portería de Batalla.

Sin embargo, la alegría le duró poco al Real Madrid, ya que al minuto de salir Vinicius al césped el Rayo logró la igualada por medio de Isi Palazón, que fue el más listo al anticiparse a la defensa blanca para desviar la trayectoria de un potente centro lejano de Lejeune.

Aún así, el Real Madrid no se resignó a irse sin los tres puntos de Vallecas y acabó atacando con todo su arsenal disponible, aunque la defensa del Rayo, bien plantada, adoptó la táctica de no asumir riesgos y tener muy bien controlados a los atacantes rivales, sobre todo a Vinicius, al que no dejó recibir con facilidad pero que demostró su calidad con un disparo cruzado muy peligroso que Batalla, a los 83 minutos, despejó a córner.

Los minutos finales volvieron a ser frenéticos, con constantes alternativas en ambas áreas y dos equipos que dieron la sensación de no conformarse con un empate que vale más al Rayo que al Real Madrid.

- Ficha técnica:

3 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Mumin, Lejeune, Chavarría; Pathé Ciss (Oscar Valentín, m.60), Unai López (Pedro Díaz, m.66); Embarba (Álvaro, m.54), Isi, De Frutos (Balliu, m.66); y Nteka (Camello, m.60).

3 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez (Endrick, m.79), Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Fede Valverde, Modric (Camavinga, m.72), Arda Güler (Ceballos, m.79); Bellingham, Rodrygo y Brahim (Vinicius, m.63).

Goles: 1-0: M.4 Unai López; 2-0: M.36 Mumin; 2-1: M.39 Valverde; 2-2: M.45 Bellingham; 2-3: M.56 Rodrygo; 3-3: M.63 Isi.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (comité valenciano). Amonestó a Batalla (m.27), Nteka (34), Isi (44) y Camello (90), del Rayo; y a Modric (62) y Vinicius (74), del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 17 de LaLiga EA Sports disputado en el estadio de Vallecas ante 14.168 espectadores.

EFE

drl/ism

(foto)