Lourdes Montes desvela cómo lleva este tercer embarazo

Lourdes Montes ha asistido este viernes, 13 de diciembre, al desfile de la nueva colección de la firma Antonio García, 'Aniversario', debido a sus 25 años de trayectoria en el mundo de la moda y allí ha desvelado cómo lleva su tercer embarazo.

Con una sonrisa en su rostro, la diseñadora desvelaba ante las cámaras que está "muy bien, fenomenal" y también ha bromeado con el sexo del bebé ahora que se sabe que esperan un niño: "Yo quería niña, pero bueno, lo importante es que esté sanito y que salga todo bien".

En cuanto a si han pensado ya un nombre para su tercer hijo en común con Francisco Rivera, Lourdes comentaba que "tenemos muchos en la cabeza" y se llevaba las manos a la cabeza cuando le decían que su marido había dicho que espera que no sea torero: "Si todavía no ha nacido... ni idea de a lo que se va a dedicar, pero esperemos que no".

También se aprovechaba el momento para preguntarle sobre la retirada de su cuñado, Cayetano Rivera, y confesaba que "lo que él decida está fantástico, un torero sabe cuando es su momento y lleva muchos años de esfuerzo y pasando riesgo y se merece descansar". Además, dejaba claro que "todo lo que ha hecho se queda ahí y es imborrable".

Por último, Lourdes afirmaba que estas Navidades serán como todas las anteriores, no harán nada fuera de lugar ya que ellos son "muy tradicionales, familia y fin de año siempre viaje con amigos".