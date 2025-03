Íñigo Pérez: "Que no venga Mbappé no cambia mucho nuestro plan"

El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, explicó que su equipo debe "ser valiente" y buscar el gol ante el Real Madrid para sacar algo positivo del duelo de este sábado, al tiempo que confesó que la ausencia de Kylian Mbappé no cambia su plan.

"Me trae recuerdos, fue todo bastante precipitado. Ya hay un pequeño recorrido y me hace recordar ese primer partido en Vallecas, importante debut contra el Real Madrid, ojalá podamos repetir el partido que hicimos en cuanto a nivel y lograr una victoria", afirmó el técnico vallecano sobre su llegada al Rayo el pasado febrero.

Por otro lado, Pérez confesó la importancia de la victoria contra el Valencia la pasada jornada después de tres derrotas seguidas. "Las victorias generan calma, alivia después de las derrotas y te hace mantenerte firme en el partidos", apuntó, antes de valorar los encuentros del Rayo ante rivales de arriba.

"Ante rivales superiores, hay que poder atacar y hacer goles. El día del Atlético lo pudimos hacer, el día del Barça y el Athletic Club no lo pudimos hacer. Hemos tenido en Vallecas equipos de la parte alta de la tabla y hemos estado bien contra todos. Nos ha costado en las segundas partes, ellos empujan por detrás en el marcador. Los cambios de ellos nos han hecho daño", afirmó.

"La idea es la misma, salir sin complejos, valientes, intentar hacer gol y sostenerlo. El otro escenario es que ellos se puedan adelantar y que nos toque ir a por el partido como el año pasado aquí. Uno maneja muchos escenarios, pero tenemos que ser valientes e intentar hacer gol, intentar sostenerlo y, si no, intentar darle la vuelta", añadió.

Por otro lado, el técnico del Rayo fue preguntado por la ausencia en el Madrid de un lesionado Mbappé. "Que no venga Mbappé es significativo a la hora de poder preparar un partido en cuanto a que un jugador con un nivel descomunal no estará, pero habrá otro con un nivel similar. Nuestro plan no cambia mucho. Hay que esperar que ellos no tengan mucho acierto", apuntó.

"Yo veo una tendencia que están en una fase de mejora, ascendente, al alza, el partido en Bérgamo es un partido importante. Son capaces de resistir. Aunque mañana sea un escenario difícil para ellos, tenemos que ser conscientes que son mejores que nosotros, que tienen más pegada, pero eso no te da el premio antes de jugar", dijo sobre los blancos.

Además, Pérez fue preguntado por la falta de minutos de James Rodríguez y Óscar Trejo. "Entiendo que tanto James como el resto que no participan lo que quieren protesten y hablen mal del entrenador en entorno cercanos, pero todos tienen respeto hacia mis decisiones", apuntó.

"Sabéis lo importante que para mí es Trejo, lo que significa en el grupo, también en la afición. Estoy encontrando otros jugadores. Él tiene fútbol, nivel, pero que cuando algún jugador no juega, como James, es difícil para mí. Son decisiones que he tenido tomar. No tengo quejas del nivel de James y sobran las palabras sobre Trejo, lo que nos ha dado y lo que nos tiene que seguir dando", terminó.