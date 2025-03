Viernes 13 de diciembre de 2024 (20.30 GMT)

Madrid, 12 dic (EFE).-

Damasco - Siria vive su primer viernes, día sagrado para los musulmanes, bajo la administración de los islamistas tras la caída de Bachar al Asad, mientras Israel continúa bombardeando diversos puntos del país y en el norte siguen los enfrentamientos entre protrucos y kurdosirios. (foto)(vídeo)

Gaza/Beirut.- Seguimiento de los acontecimientos en Gaza y en el Líbano. (foto)(vídeo)

Ankara.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, visita Turquía tras analizar con las autoridades de Jordania la nueva situación en Siria. (foto)(vídeo)

París.- Seguimiento de la crisis de Gobierno en Francia y el nombramiento de un nuevo primer ministro. (foto)(vídeo)

Roma - La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibe en Roma al presidente argentino, Javier Milei, que en una apretada agenda de dos días en la capital italiana también será galardonado con el premio internacional de economía "Milton Friedman", se reunirá con ejecutivos de varias multinacionales y participará en un evento de las juventudes de Hermanos de Italia, el partido ultraderechista de la mandataria ultraderechista italiana, con la que mantiene una excelente sintonía. (foto)(vídeo)

Roma - A pocos días del inicio del Jubileo, el Año Santo en el que se esperan en Roma 30 millones más de visitantes que en 2025, los precios se han disparado en las zonas más céntricas y en el mercado del alquiler, una situación insostenible para muchos turistas y residentes. (foto)(vídeo)

Santiago de Chile - El canciller brasileño, Mauro Viera, es entrevistado por EFE para hablar sobre temas como la situación en Venezuela, los bolsonaristas que huyeron a Argentina, el rumbo del Mercosur o la adopción de una divisa para pagos entre los socios de los BRICS, entre otros temas. (foto)(vídeo)

Jacareacanga (Brasil) - La minería ilegal de oro ha dividido a los indígenas de la Tierra Munduruku, en la Amazonía brasileña. Para algunos caciques es una forma de supervivencia; para otros, una sentencia de muerte al ver cómo los ríos y los peces se envenenan con mercurio. (foto)(vídeo)

Moscú.- El Comité Olímpico Ruso elige a su nuevo presidente. (foto)(vídeo)

Londres.- La Oficina Nacional de Estadísticas publica su estimación de crecimiento del PIB para el mes de octubre. (foto)(vídeo)

Rabat.- Segunda jornada de los Diálogos Atlánticos del think tank marroquí Policy Center for the New South, con presencia de la exministra de Exteriores española Ana Palacio, el exministro francés de Economía Dominique Strauss-Kahn y el exministro de Exteriores portugués Paulo Portas. (vídeo)

Redacción América - El cambio climático y los costos crecientes están marcando la producción de café en América. Mientras Colombia aumenta su producción, países como Perú, Costa Rica y Honduras enfrentan desafíos por climas extremos, altos costos y mercados volátiles. Aunque los precios internacionales han subido, los pequeños productores luchan por obtener beneficios justos. (foto)(vídeo)

