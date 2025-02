Patricia Pardo y Christian Gálvez, más enamorados que nunca, confiesan si les gustaría ampliar la familia

Mediaset ha reunido este miércoles en un conocido restaurante de Madrid a los rostros más populares de la cadena para brindar por los éxitos logrados este año que está a punto de finalizar, y por los que llegarán en 2025. Un verdadero cónclave vip que no se quisieron perder alunos de los presentadores más queridos de la pequeña pantalla, como Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat, Emma García, Risto Mejide, María Casado o Isabel Jiménez, encantados ante este reencuentro con sabor a Navidad tan especial con todos sus compañeros.

Pero si hay una pareja que ha acaparado todas las miradas esa ha sido sin duda la formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez, que presumiendo de lo enamoradísimos que están y a punto de celebrar su tercer aniversario de relación, derrocharon amor y complicidad ante las cámaras.

Recién llegados de Estrasburgo, donde han disfrutado del Puente de Diciembre con el pequeño que tienen en común -Luca, que cumplirá un año el próximo 22 de diciembre-, y las dos hijas que la presentadora de 'Vamos a ver' tuvo con Fran Márquez, Aurora y Sofía, han hecho balance del gran momento que están atravesando a todos los niveles y, sorpresa, no cierran la puerta a ampliar la familia.

"Ha sido un gran año sobre todo a nivel personal, en lo profesional reguleras. No podemos esconder la realidad, es la que es" ha admitido Christian, asegurando que ya que en el amor no puede pedir más porque es muy "afortunado", sí le gustaría que 2025 fuese "un poquito mejor" a nivel profesional después de la cancelación de su último programa 'Boom' por sus discretos resultados de audiencia. "Lo que tenga que venir, vendrá, Dios dirá, ahora de momento con el tema de la promoción de la novela que está yendo súper bien, estoy muy contento, de momento estoy disfrutando ese trabajo que ha llevado mucho tiempo y la tele... ahí no decidido, yo estoy dispuesto, en el banquillo, cuando me necesiten salgo a jugar, aunque sea de portero" ha bromeado.

Y es que como reconoce, lo más importante "es que como mínimo se mantengan las mismas sonrisas en casa que hemos tenido este año que han sido muchas y muy bonitas. Queda vivir la vida con premios y cicatrices, bienvenidos sean, disfrutar en casa, lo que de verdad importa es de puertas para dentro".

Su apoyo incondicional, Patricia, que además de pedir salud para todos al año nuevo, ha revelado que le gustaría que "la meritocracia, el talento... tuviera más peso a la hora de tomar decisiones. Eso me gustaría en todos los ámbitos, a veces es complicado, si no tienes un padrino o una persona que te respalde detrás, tienes que remar mucho más, eso me gustaría para todo el mundo".

En lo personal pueden pedir poco, ya que como confiesan les ha tocado la lotería con la llegada de su hijo Luca, que precisamente el día del sorteo del 'Gordo' de Navidad cumplirá su primer añito. "Está enorme, gigante. Yo me levanto y digo 'pero si es más grande de lo normal..." ha asegurado entre risas, afirmando que es un niño muy bueno que les tiene completamente enamorados.

¿Otro bebé para 2025 les gustaría? Patricia confiesa que no cierran las puertas: "Hemos aprendido a decir de esta agua no beberé, lo he dicho mucho y ha sido todo lo contrario, no vamos a decir que no pero tenemos un bebé en casa. Es muy grande, pero muy bebé" ha apuntado con sinceridad, dejando entrever que aunque es algo que ahora mismo no se plantean, tampoco está descartado.

Hablando de bebés, la presentadora ha querido mandar un mensaje a Alejandra Rubio tras su reciente maternidad. "La llegada de un bebé siempre es motivo de alegría, seguro que está disfrutando del momento, me da hasta envidia, hace un año que tuve un bebé pero siempre que veo a una embarazada, digo qué bonito, para mí es el estado ideal de una mujer, es vida, es amor... Enhorabuena a Alejandra" ha exclamado.