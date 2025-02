Ferran Torres, un delantero suplente de garantías para Flick

Víctor Martí

Barcelona (España), 12 dic (EFE).- Probablemente el delantero del Barcelona Ferran Torres no goza del talento de Lamine Yamal ni de la energía de Rafael Dias 'Raphinha'. Tampoco tiene el olfato goleador de un '9' de talla mundial como Robert Lewandowski, pero puede presumir de ser el tercer jugador de las grandes ligas europeas que más goles ha marcado (4) empezando desde el banquillo.

Según datos de BeSoccer para la Agencia EFE, el delantero valenciano ha anotado cuatro goles en los siete partidos que ha jugado siendo revulsivo.

Solo le superan el colombiano del Aston Villa Jhon Durán (6 dianas en 19 partidos de suplente) y el argentino del Atlético de Madrid Ángel Correa, que ha anotado 5 tantos en los 16 duelos que ha empezado desde el banquillo. Jamie Gittens, del Borussia Dortmund, y Cristhian Stuani, del Girona, suman los mismos goles que Ferran en cinco y quince partidos, respectivamente.

La última demostración de su nuevo rol se vivió en el triunfo de este miércoles del Barcelona ante el Borussia Dortmund (2-3). El internacional español entró en el minuto 71 en el lugar de Robert Lewandowski y anotó dos goles decisivos para que el Barça sumara tres en Signal Iduna Park, donde ningún equipo había sido capaz de ganar en 'Champions' desde el 3 de noviembre de 2021.

En el 1-2, apareció la versión de delantero oportunista, cazando dentro del área un rechace del portero rival a disparo de Fermín López, mientras que en el minuto 85 se inventó un zapatazo cruzado pese al mal control previo tras una asistencia deliciosa de Lamine Yamal.

Tras recuperarse de la lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha que le apartó de los terrenos de juego durante casi dos meses, Ferran ha marcado cuatro goles en 184 minutos repartidos en cuatro partidos.

Uno lo anotó saliendo de inicio en la victoria contra el Mallorca (1-5), y los otros tres desde el banquillo en el empate contra el Betis (2-2) y en Dortmund (2-3). O dicho de otro modo, el 'tiburón' ha marcado un tanto cada 46 minutos desde que recibió el alta médica.

Y parece que el '7' azulgrana está saboreando su nueva función en el engranaje de Hansi Flick. "Al final estoy para estas cosas, entrar de revulsivo, marcar los goles, dar la victoria. Podría ser una de las mejores noches de mi vida como futbolista", dijo tras su actuación en el estadio alemán.

En este sentido, aseguró el delantero de Foios que el técnico alemán le está dando "libertad y confianza", dos elementos que calificó de "muy importantes" para un jugador de sus características.

Y es que para Ferran el aspecto mental es fundamental en su rendimiento y así lo ha admitido en varias ocasiones. De hecho, el futbolista valenciano, cuestionado por una parte del 'entorno' desde que fichó por el Barça en el mercado de invierno de la temporada 2021-22, acudió a un psicólogo para recuperar la ilusión que, según reveló, había perdido por el fútbol.

"Pensaba que las cosas que decían de mí no me afectaban y sí lo hacían. Perdí la ilusión de jugar, las ganas de ir al entrenamiento. Y en ese momento empecé con un profesional de la salud mental", explicó recientemente en el documental de Netflix 'LaLiga: más allá del gol'.

Anoche, tras anotar el tanto de la victoria del Barça en el minuto 85 lo celebró por todo lo alto junto a sus compañeros y, posteriormente, se dirigió a la afición señalándose la cabeza.

"Me da igual que duden de mí. Mientras mi familia, mi círculo cercano y el entrenador no duden de mí, lo demás son voces externas que no hay que tener en cuenta. Es el mundo del fútbol y eso va en el contrato", recordó desde Dortmund.

Ferran está fresco física y mentalmente, lo que le convierte en un futbolista útil para un equipo que anda corto de efectivos en la parcela ofensiva. Flick ya tiene a su delantero suplente de garantías. EFE