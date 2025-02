Emma García da la última hora sobre Belén Rodríguez tras su retirada de la tv por un tumor en la garganta

Triunfando en las tardes de los fines de semana con 'Fiesta' desde hace varias temporadas, Emma García no se ha querido perder la cena navideña en la que Mediaset ha reunido a sus presentadores más queridos y populares para brindar por la llegada de las fechas más especiales del año y los éxitos que a buen seguro les traerá 2025.

Una cita única en la que la presentadora estaba encantada de reencontrarse con sus compañeros y en la que, además de hacer un balance positivo del año que está a punto de terminar, ha tenido un recuerdo muy especial para una de las colaboradoras de su programa, Belén Rodríguez, que recientemente ha anunciado que se retira temporalmente de la televisión para luchar contra un tumor maligno que le han diagnosticado en la garganta.

"En estos momentos tenemos en nuestro corazón cada día a nuestra Belén Ro. Así que mi petición para fin de año y para el nuevo es que estemos todos juntos y poco a poco, ¿no?" ha confesado, confirmando que ha hablado con ella en los últimos días y se encuentra "con una fuerza impresionante".

"Es que es una tía estupenda, de verdad. Siempre lo ha sido, no ahora por lo que le ha tocado, ¿no? Y te protege mucho cuando te llama y te da... 'A ver, tranquila, eh'. Digo, no, no. Tranquila tú. Yo estoy tranquilísima. Así que mientras ella esté bien y sobre todo, de verdad, que le llegue todo el cariño de todos nosotros porque es que la queremos. La queremos mucho" ha apuntado emocionada, afirmando que a Belén le han sorprendido las muestras de cariño que ha recibido tras hacer pública su enfermedad: "Cuando estás a veces un poquito más vulnerable y pues es que te das cuenta de que todos necesitamos mucho cariño. Y cuando te lo dan, pues quizá hay personas, ¿verdad? Que no te lo esperabas y llega. Así que le llegue mucho, mucho, mucho y mucho".

Además, Emma se ha pronunciado sobre la reciente maternidad de Alejandra Rubio. "Termina el año de la mejor de las maneras, con bebé. Estoy muy contenta porque la he visto tan feliz... La he visto, además, en ese momento que bajó con Carlo en el hospital, con, con tanta complicidad. Claro, es que habían pasado un momento muy, muy especial y muy importante en sus vidas. Así que me hace, me hace muy, muy feliz, de verdad, verla tan contenta. Y ahora empieza otra etapa muy bonita y de aprendizaje absoluto" destaca.

El consejo que le daría a la hija de Terelu Campos en esta nueva etapa sería "que se relaje, que disfrute y que observe y mire mucho y se deje llevar por lo que ella siente. Que no intente acaparar, que no intente ser la mejor ni, porque al final en ninguna somos la mejor, ni podemos ser la madre todoterreno. Pues llegas hasta donde llegas, pero que ese momento de llegar ahí, que estés tranquila, relajada y lo disfrutes, ¿no? Que lo va a disfrutar. Estoy segura que tiene buenas consejeras a su lado y buenos consejeros".

Por último, la presentadora ha reaccionado al impactante cambio de imagen de Carmen Borrego tras su paso por quirófano para retocarse los ojos, la papada y los brazos: "Creo que ha mejorado mucho. Tengo que verla y ojalá la pueda ver por los pasillos, pero me parece que el cambio en principio, a ver, es una valiente, porque es una valiente, meterte ahí es para ser muy valiente, pero bueno, si el resultado efectivamente se nota y a ella le gusta, pues fenomenal, Carmen, hija, a disfrutar de tu nuevo look para fin de año y para los siguientes".