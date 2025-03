El patrimonio de los fondos sube un 2,2% en noviembre y supera los 400.000 millones, según Vdos

El patrimonio de los fondos de inversión nacionales ha concluido noviembre con un incremento de un 2,2%, equivalente a 8.570 millones de euros, dejando el monto total en 401.330 millones, según datos de la consultora Vdos publicados este jueves.

Este aumento patrimonial en el undécimo mes del año ha estado principalmente motivado por el rendimiento positivo de las carteras por efecto mercado a razón de 6.500 millones de euros, a lo hay que sumar captaciones netas por valor de 2.100 millones.

De esta manera, los fondos de inversión nacionales han conseguido enlazar trece meses de incrementos patrimoniales, en tanto que sólo en noviembre se ha triplicado el importe cosechado en el mes previo.

Así, en el análisis del undécimo mes de 2024, la consultora Vdos ha anotado que las captaciones netas en dicho periodo se han concentrado principalmente en los grupos bancarios, con 1.615 millones de euros, seguidos de las sociedades cooperativas de crédito, con 260 millones; las aseguradoras, con 101 millones; los grupos independientes, con 80 millones; y los grupos internacionales, con 36 millones.

En términos porcentuales, las sociedades cooperativas de crédito han registrado el mayor incremento patrimonial en noviembre, con un 3%, seguidas de los bancos, con un 2,17%; las aseguradores, con un 2,16%; los grupos independientes, con un 2,1%, y los grupos internacionales, con un 1,95%.

Con todo, en términos absolutos, los bancos han mantenido hasta noviembre su posición dominante, con 303.500 millones gestionados y una cuota de mercado del 75,6%, seguido de grupos independientes e internacionales, con un 8,15% y un 7,45%, respectivamente, lo que se traduciría, asimismo, en torno a 32.670 y 29.900 millones de euros gestionados por cada grupo.

De su lado, las sociedades cooperativas de crédito presentaban una cuota de un 4,45% (equivalente a 17.900 millones) y las aseguradoras un 4,3% (17.430 millones).

Por grupo financiero, las mayores captaciones netas en noviembre las ha obtenido CaixaBank, con 1.370 millones; seguido de Banco Santander y Bankinter, con 310 y 200 millones, respectivamente.

De su lado, Caixabank ha concluido hasta noviembre como la mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 96.000 millones y una cuota de mercado del 23,9%, seguido de Banco Santander con 62.350 millones y una cuota del 15,8% y BBVA, con un 13,7% y 55.000 millones.

RENTABILIDADES

En términos de rentabilidad, entre las principales gestoras por patrimonio gestionado ha destacado en noviembre Mapfre AM al cosechar un rendimiento positivo de un 3,05%, seguido de CaixaBank AM (+2,5%) y BBVA AM (+2,2%), en tanto que KutxaBank Gestión y Sabadell AM han anotado rendimientos ligeramente inferiores al 2%.

En cuanto a las gestoras independientes, ha destacado en el cómputo del undécimo mes de 2024 la evolución positiva de Acci Capital Investments, con una rentabilidad media ponderada de un 19,9%, seguida de Brighgate Capital, con un 6,4%, y Finletic Capital, con un 5,88%. Por debajo, se han situado A&G y Patrivalor con rendimientos en torno al 5%.

Por otra parte, entrando al detalle de las categorías elaboradas por Vdos, han destacado en noviembre los segmentos 'RVI USA Crecimiento' (+9,84%), seguido de la sectorial 'Financiero' (+9%) y 'RVI USA' (+8,6%), mientras que en el extremo opuesto han destacado los descensos de 'RVI Latinoamérica' (-6,97%) y 'RVI China' (-1,16%).

En un plano más amplio, la categoría 'Sectoriales' ha avanzado un 5,3%; 'Renta Variable', un 4,66%; 'Mixtos', un 2,58%; 'Renta Fija', un 1,82% y 'Rentabilidad Absoluta', un 1,66%.

Las mayores captaciones netas se han canalizado en noviembre a las categorías de 'Monetario Euro Plus' y 'Monetario Euro', con 985 millones y 888 millones de euros, respectivamente, seguidas de 'RVI USA', con 755 millones. Por contra, la categoría 'RVI Europa' ha registrado reembolsos netos por valor de 750 millones.