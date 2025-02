Ana Rosa Quintana opina qué tipo de madre cree que será Alejandra Rubio

Como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta que es una de las 'reinas' de la pequeña pantalla, Ana Rosa Quintana ha sido una de las asistentes a la cena navideña con la que Mediaset ha querido brindar con sus rostros más queridos por los éxitos del año que está a punto de terminar, y los que vendrán en 2025.

Radiante con un sofisticado traje negro tipo esmoquin, top lencero y taconazos, y feliz ante la perspectiva de reencontrarse con todos sus compañeros, aunque "cansadísima" -como ha confesado con una sonrisa a su llegada- porque los compromisos en estas fechas se acumulan y ella continúa al pie del cañón al frente de 'TardeAR', la presentadora ha hecho balance de 2024: "Ha sido un año bonito, un año de superarnos. Porque claro, cuando llegas nuevo, llegas nuevo. Y a este año de asentarnos, estamos contentos, la verdad, estamos contentos" ha confesado, feliz por la gran acogida que ha tenido entre la audiencia su 'mudanza' a las tardes de Telecinco.

La noticia de corazón que más le ha marcado este año, como ha destacado, "la de Bárbara Rey. No habla nadie de otra cosa, ¿no? Y no sé, recordarme cosas así, pero que sean cosas bonitas, que yo no me acuerdo ya. Han nacido muchos niños, ¿no? Claro, el niño de Alejandra y muchas bodas".

Explicando que no ha felicitado a la hija de Terelu Campos por su maternidad "porque no he coincidido con ella aunque la felicité en pantalla", Ana Rosa se ha 'mojado' y ha desvelado cómo cree que será la influencer como madre: "Pues yo creo que estupenda. Ella viene de una familia muy unida. Y estas cosas uno al principio parece que tiene un poco de nervios primerizos. Y luego el instinto sale, ¿no? Yo creo que será una estupenda madre" asegura.

Por último, la presentadora nos ha contado su único deseo para 2025. "Yo salud, lodemás ya no pido nada. Teniendo salud, lo demás viene solo" reconoce.