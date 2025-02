Susanna Griso desvela el mensaje que le ha mandado a Sofía Cristo tras la entrevista bomba de Bárbara Rey

Como no podía ser de otro modo teniendo en cuenta que es la 'reina' de las mañanas televisiva, Susanna Griso no se ha perdido la gala de la III edición del Forbes Women Mujeres Influyentes este martes en Madrid, en la que se ha reconocido a las 100 mujeres más influyentes de España en 2024. Una lista en la que, además de la presentadora de 'Espejo Público' también está su compañera y amiga Ana Rosa Quintana, con la que ha derrochado confidencias y cercanía presumiendo de su maravillosa relación después de años enfrentadas por la audiencia.

Humilde, Susanna reconoce no ser "muy consciente" de su poder en la sociedad española, y como confiesa se queda "con la gran suerte que tengo de trabajar en algo que me apasiona, desde hace 20 años prácticamente ya, durante 4 horas y media al día. Me permite pues eso, levantar la persiana informativa y contar la actualidad y eso no deja de ser un escaparate muy goloso". "Además esta es de las temporadas en las que me siento más realizada profesionalmente y más contenta, más satisfecha con mi trabajo y bueno, a la vista están también los resultados" añade, admitiendo que aunque está encantada en un plató, en un futuro le gustaría volver a desarrollar su trabajo como periodista en la calle.

Lo que peor lleva de su día a día, como desvela con una sonrisa, es "el madrugón, que cuesta siempre y además es algo que no se aprende. Fíjate que después de tantos años pensaba que tendría el horario ya más acompasado y me sigue costando muchísimas veces por las mañanas levantarme, porque entiendo que es bastante antinatural estar en marcha antes de las 5 de la mañana". "Llevo muchísimos años haciendo este horario y no mejoro. Al revés, creo que voy acumulando sueño con el tiempo" bromea.

Una gala en la que hemos preguntado a Susanna por el 'regreso' de Sofía Cristo a 'Espejo Público' 3 meses después de su marcha temporal del programa, para pronunciarse sobre la entrevista bomba de su madre en Mediaset, en la que Bárbara Rey ha revelado al detalle cómo fue su relación con el Rey Juan Carlos y ha confirmado que chantajeó al Emérito después de años negándolo.

"Yo no era consciente de que llevaba 67 días sin venir al programa, me he quedado muy sorprendida porque la idea que tenía yo es que había pasado un mes y la última vez que pregunté por ella me parecía que era hace 15 días y me dijeron está bien, se está tomando un tiempo y tal. Y yo he querido ser muy respetuosa en ese sentido" ha explicado.

"Luego cuando acabó el programa le he enviado un mensaje y le he dicho, 'oye, que sepas que tengo unas ganas tremendas de que vuelvas, pero no he querido atosigarte'" ha revelado, asegurando que si Sofía ha pedido "salud mental y cierto descanso lo que no quiere creo yo es que le estén preguntando en qué momento se incorpora".

Sin embargo, y tras ponerse en contacto en privado con ella, Susanna ha querido mandar un mensaje públicamente a Sofía y dejarle claro que "tiene las puertas abiertas de 'Espejo Público' para volver cuando ella se sienta mejor". "Y quiero pensar que va a ser después de navidades" apunta.

Sobre las declaraciones de Bárbara sobre el Rey Juan Carlos, la presentadora confiesa que "me ha llamado la atención que rompa su silencio porque ella había optado por una vía muy digamos discreta, también es verdad que tiene todo el derecho del mundo a contar su propia realidad y oye, pues si ella ha querido romperlo, lo respeto".

Cambiando de tema, Susanna nos ha hablado de sus planes para estas Navidades, en las que como adelanta, habrá un poco de todo: "Se presentan movidas. Voy a Barcelona pero también voy a hacer un viaje con mis hijos y vamos a tener así una escapada familiar, que me apetece además compartir un tiempo solo con ellos.

"Habrá un completo, no voy a renunciar a nada" ha confesado cuando le hemos preguntado si también tendrá tiempo para disfrutar de alguna escapada con su pareja, Íñigo Afán de Rivera, que como reconoce divertida y con una sonrisa que refleja el gran momento que está atravesando, es muy romántico y la sorprende constantemente.