Israel mira con recelo a Siria tras asestar un duro golpe al armamento de Al Asad

Jerusalén, 11 dic (EFE).- Las autoridades israelíes miran con recelo hacia Siria, donde los insurgentes islamistas han establecido un gobierno de transición para los próximos tres meses, tras haber asestado un duro golpe al armamento del depuesto Bachar al Asad con el objetivo de evitar que pueda ser usado contra Israel en el futuro.

En los últimos dos días, las fuerzas israelíes han bombardeado radares, depósitos de misiles, tanques, aviones de combate o buques de guerra, entre otras capacidades estratégicas, y según Nitzan Nuriel, que fue jefe de la oficina antiterrorismo del Gobierno israelí entre 2007 y 2012, el trabajo no ha concluido.

"Todavía no ha terminado. Alcanzamos alrededor del 80 % (de los objetivos), que es mucho, pero creo que veremos más (ataques) en los próximos días", aseguró Nuriel, que trabaja como analista en el Instituto Internacional contra el Terrorismo (ICT, en inglés) de la Universidad Reichman, este miércoles en una reunión con la prensa.

Según el experto, Israel lleva desde la guerra árabe-israelí de 1973 estudiando y catalogando el armamento sirio, y la lista de objetivos ya estaba cerrada mucho antes de que cayera el régimen de Al Asad el pasado domingo.

"No se puede lanzar un ataque así si no lo tienes todo por adelantado, todos los objetivos, todas las localizaciones, y si no sabes exactamente dónde quieres atacar y de qué manera sin grandes daños colaterales", aseguró.

Despliegue temporal

Aun así, el analista dejó claro que los ataques son puramente preventivos, y que Israel no tiene intención de recapturar las zonas tomadas durante la guerra de 1973 ni avanzar hacia Damasco, como sugirieron el martes algunos medios.

Nuriel cree que el despliegue de fuerzas israelíes en la zona desmilitarizada entre ambos países durará al menos unas dos semanas, aunque se hará difícil mantenerlo con la llegada del invierno.

"Tenemos que ver qué ocurre en Siria con el nuevo régimen antes de abandonar esas posiciones", explicó.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, tendió el martes la mano a las nuevas autoridades sirias, en un mensaje en el que aseguró que su país quiere establecer relaciones con el nuevo régimen, pero condicionadas a su postura frente a Irán.

"Queremos relaciones con el nuevo régimen de Siria. Pero si este régimen permite a Irán restablecerse en Siria o permite el traslado de armamento iraní o cualquier otro armamento a Hizbulá, o nos ataca, responderemos con fuerza", aseguró el mandatario desde Tel Aviv. "Lo que le pasó al antiguo régimen le pasará también a este", apostilló.

La república islámica es uno de los grandes damnificados por la caída de Al Asad. De momento, el país ha perdido el corredor terrestre que le permitía enviar armas al grupo chií Hizbulá en Líbano, muy debilitado tras más de un año de fuego cruzado con Israel.

La situación podría llevar a Teherán a tratar de establecer una presencia en Jordania, según Nuriel, para quien la debilidad de las autoridades jordanas y la gran cantidad de refugiados palestinos que viven en el país son factores de riesgo.

El analista cree que Irán podría aprovechar la frontera entre Irak y Jordania, que controla, para enviar combatientes al país, y al mismo tiempo comprar el favor de las tribus de beduinos para que se conviertan al islam chií. Pero no lo tendrán fácil.

"Hay al menos dos actores que harán casi cualquier cosa para impedirlo: Israel y Estados Unidos", aseguró Nuriel.

El experto, que también trabajó como enlace militar en la embajada israelí en Washington D.C., dijo que, antes de lanzar sus ataques en Siria, Israel avisó a las autoridades estadounidenses, que "entienden perfectamente" la decisión, aunque no participaran directamente en la ofensiva.

A cambio, Nuriel espera que Washington mantenga sus bombardeos contra el Estado Islámico (EI) en Siria (el Ejército estadounidense confirmó el domingo haber atacado más de 75 objetivos del grupo yihadista tras la caída de Al Asad) y contra los hutíes en Yemen, a fin de asegurar que Irán "pierde tantos satélites como sea posible".EFE