Hansi Flick: "Es impresionante ver lo unida que está la plantilla"

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, celebró además de la victoria por 2-3 contra el Borussia Dortmund en la Fase Liga de la 'Champions' lo "unida" que está su plantilla y cómo desplegaron su idea de juego en el Singal Iduna Park, para lograr 3 puntos que les acercan mucho al primer objetivo de la campaña continental; los octavos de final.

"Como hemos hecho toda la temporada, es importante pensar partido a partido. Ahora vamos a centrarnos con el Leganés, así iremos bien. Queremos ganar todo lo posible y al final de la temporada se verá qué hemos conseguido, pero es importante que el equipo lo dé todo y esté con esta buena mentalidad, es impresionante ver lo unida que está la plantilla, es como una familia. Están muy conectados y es bonito verlo cada día", aseguró en rueda de prensa.

"Esta victoria debe darnos confianza en nosotros mismos. Tenemos una plantilla muy joven, tenemos partido cada 3-4 días, y para muchos jugadores la carga ha sido extrema. Pero es bonito ver que todos son profesionales y se recuperan bien, en los entrenamientos están al cien por cien. Es importante que el domingo, contra le Leganés, juguemos como hoy, así de concentrados. Y que todos participen. Se ha visto que el equipo está muy unido en el campo y así podemos hacer mejor nuestro juego", añadió.

Todavía sobre esta unión, aseguró que a él y a su cuerpo técnico les encanta verla. "A los entrenadores nos gusta mucho ver cosas como la mentalidad de este equipo, que unos jugadores se preocupen por otros. El ambiente es muy bueno, todos están contentos tras una victoria tan importante. Todo son motivos para celebrar", manifestó.

Para Flick, su equipo hizo "un buen partido". "La primera parte ha sido una de las mejores que he visto, aunque no hayamos marcado. Hemos trabajado bien con la pelota, hemos estado bien en las posesiones y me ha gustado mucho. El Dortmund tiene muy buen equipo, buenos y rápidos atacantes, y si pierdes la pelota es complicado. Si pasa 2-3 veces te marcan, pero nos hemos mantenido estables tras el 1-1 y al final hemos marcado el gol que nos ha dado la victoria", comentó.

"Es muy especial poder ganar aquí", aseguró el alemán. "Para los dos había mucho en juego, porque si ganabas dabas un gran paso hacia los octavos. Queremos terminar entre los ocho primeros, hoy hemos visto que el equipo quería aplicar estas ganas al partido. Y tenemos muy buen banquillo, siempre quiero que los jugadores entren al cien por cien y Ferran Torres y Fermín lo han hecho", celebró.

Preguntado por el bigoleador Ferran Torres, aseguró que con noches así de acertadas es importante. "Ferran Torres, cuando marca los goles, es muy útil. Es muy rápido, sabe cambiar rápido de ataque a defensa. Me ha gustado mucho, igual que Fermín. En el segundo gol no fue tan fácil, tuvo que detenerse y marcó. Estamos muy contentos con él, tiene buena actitud y mentalidad positiva, tras la lesión. Es muy importante para el equipo. Siempre quiere mejorar y hoy ha hecho muy bien lo que le habíamos pedido. Y ha hecho los dos goles", destacó del valenciano.

Y también se mostró encantado con el desplazamiento masivo de la afición del FC Barcelona a Dortmund. "Me parece espectacular que tanta afición haya venido aquí. Podrán volver a casa contentos. El lunes cené en Barcelona y vi a un vecino que me dijo que vendría aquí con los 3 hijos y me pidió un buen partido. Creo que volverán contentos. Su última salida fue a Liverpool y no quedaron contentos, esta vez creo que sí", opinó.