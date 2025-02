El primer ministro de Corea del Sur pide perdón por la ley marcial en plena crisis política

El primer ministro de Corea del Sur, Han Deok Soo, ha pedido perdón este miércoles por la ley marcial declarada hace una semana por el presidente, Yoon Suk Yeol, una medida que fue revocada tan solo horas después por el Parlamento y que ha desatado una crisis política en el país asiático.

Durante una sesión extraordinaria ante la Asamblea Nacional, el jefe de Gobierno se ha disculpado por "no haber evitado la declaración del presidente" a pesar de haberse opuesto desde el primer momento a la medida, tal y como ha asegurado ante los diputados.

"Dejé claro desde el primer momento que no apoyaba la decisión y traté de disuadirle, pero no tuve éxito. Lo lamento, y este sentimiento de culpa me persigue", ha afirmado, según ha recogido la agencia surcoreana de noticias Yonhap.

No obstante, ha asegurado que su intención es "cumplir con su deber hasta el final" y ha aceptado "las consecuencias que puedan devenir" de lo sucedido ahora que está siendo también investigado por presunta insurrección junto a otros altos cargos, entre ellos el propio presidente.

Han no es el primero en pedir perdón por lo sucedido. El exministro de Defensa Kim Yong Hyun, que abandonó el cargo poco después de lo sucedido, también pidió perdón el miércoles de la semana pasada. Ahora, tanto Kim --que habría intentado quitarse la vida tras ser detenido--, como el presidente surcoreano y varios altos cargos del Ejército, están siendo investigados y no podrán abandonar el país.

Miles de personas han vuelto a salir a la calle este miércoles en Seúl, la capital de Corea del Sur, para protestar ante la Asamblea Nacional y exigir nuevamente la destitución del presidente del país, si bien la moción de destitución presentada ante el Parlamento no fue aprobada durante la votación celebrada el fin de semana.