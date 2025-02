Disciplina sanciona a Hansi Flick con dos partidos por su expulsión contra el Betis

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha recibido una sanción de dos partidos en LaLiga EA Sports por su expulsión con roja directa en el último partido contra el Real Betis en el Benito Villamarín, por unas protestas que el Comité de Disciplina de la RFEF ve punibles al no poder demostrar el club blaugrana, que apelará la decisión, lo contrario.

El Comité de Disciplina de la RFEF ha desestimado las alegaciones presentadas por el FC Barcelona y ha confirmado la expulsión de Hansi Flick, que recibe una sanción de "suspensión durante dos encuentros" por infracción del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, con las multas accesorias correspondientes en aplicación del artículo 52.

La acción que propició la expulsión del técnico blaugrana fue una protesta fuera del área técnica y un gesto con la mano abierta después de que el colegiado confirmara, vía VAR, el penalti cometido por Frenkie de Jong sobre Vitor Roque en el minuto 66 del partido, que terminó en empate (2-2).

Según el acta arbitral del colegiado gallego Alejandro Muñiz Ruiz el técnico fue expulsado por "salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones". Y el Comité confirma la sanción por el siguiente motivo: "Protestar al/a la árbitro/as principal, a los/as asistentes/as o al/la cuarto/a árbitro/a, siempre que no constituya falta más grave, se sancionará con suspensión de dos a tres partidos o por tiempo de hasta un mes".

Disciplina considera que debe desechar las alegaciones del club blaugrana porque, vistas las imágenes aportadas por el FC Barcelona, no puede concluir que la acción que motivó la expulsión "no transcurrió tal y como la describió el colegiado" y, en definitiva, no prueban el "error material manifiesto" que alegaba el club.

"La descripción del árbitro parece, por el contrario, al menos prima facie, y a pesar de lo que considera el club, encajar en los hechos que dieron lugar a dicha expulsión, desde el privilegiado prisma de la inmediación del que dispone el colegiado y su asistente, como se aprecia en las referidas imágenes aportadas por el FC Barcelona. A mayor abundamiento, tras su expulsión, el entrenador continúa con sus protestas hacia los componentes del equipo arbitral", expone el acta del Comité de Disciplina a la que ha tenido acceso Europa Press.

"En conclusión, este órgano disciplinario no considera probado el error material manifiesto alegado por el FC Barcelona. La prueba del mismo, como de modo reiterado vienen manteniendo los órganos disciplinarios deportivos, no puede reducirse a alegar una versión alternativa de los hechos, que en el caso que nos ocupa difiere de lo que muestran unas imágenes que resultan compatibles con la detallada descripción de los hechos que se contiene en el acta arbitral", concluye el Comité.