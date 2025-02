Diego Luna, JLo y Selena serán parte de una edición del Festival Sundance muy política

Los Ángeles (EE.UU.), 11 dic (EFE).- El Festival de Sundance, el más importante de cine independiente, regresará a las montañas nevadas de Park City (Utah, EE.UU.) con figuras populares como Selena Gómez, Jennifer López o Diego Luna y una mirada política que aborda los conflictos bélicos actuales.

El festival, que comienza el 23 de enero, tres días después de que Donald Trump asuma, contará con una oferta de más de 87 largometrajes de cineastas emergentes y veteranos de 33 países y territorios, en un ambiente de expectativa en torno al anuncio del nuevo lugar en el que se llevará a cabo este encuentro de cine fundado por Robert Redford a partir de 2027.

El renombrado director Ira Sachs ('Love is Strange') regresa a Sundance por segundo año consecutivo con su filme 'Peter Hujar’s Day', Bill Condon ('Dreamgirls') presentará 'Kiss of the Spider Woman', que reúne a Jennifer Lopez y a Diego Luna, mientras que Justin Lin ('Fast & Furious 6') estrenará 'Last Days'.

El encuentro, que suele estar plagado de artistas emergentes, reconocerá también a reconocidos actores como la ganadora al Óscar Olivia Colman y John Lithgow en 'Jimpa', Melanie Griffth y Juliette Lewis en 'By Design' o Benedict Cumberbatch en 'The Thing With Feathers'.

Además, la cineasta mexicoamericana Isabel Castro presentará el documental 'Selena y Los Dinos', dedicado a la vida de la máxima exponente del fenómeno musical y gastronómico conocido como "tex-mex", Selena Quintanilla.

El programa regresa con una mirada política en documentales como 'Mr. Nobody Against Putin', de David Borenstein, la historia de un profesor de escuela ruso que cuestiona la propaganda y la violencia en la primaria en donde trabaja durante la guerra de Ucrania; o 'Heightened Scrutiny', de Sam Feder, que sigue la lucha de Chase Strangio en la Corte Suprema de EE.UU. por los derechos de las personas transgénero.

Otros documentales como 'The Librarians', de Kim A. Snyder, muestran la batalla por mantener la democracia de parte de trabajadores de Texas, Florida y otros estados en medio de una ola de prohibiciones de libros, mientras que filmes como 'Coexistence, My Ass!', de Amber Fares, y 'All That's Left of You', de Cherien Dabis, abordan el conflicto israelí-palestino.

"El programa de este año presenta historias que afrontan muchas cuestiones críticas de nuestro tiempo, animándonos a mirar tanto hacia dentro como hacia fuera", dijo en un comunicado el director de programación del Festival, Kim Yutani.

El programa se eligió a partir de 15.775 propuestas de 156 países o territorios, incluidas 4.138 películas de larga duración. De estas propuestas de largometrajes, 1.591 eran de EE.UU. mientras que otras 2.547 eran internacionales.

Sundance 2025 comenzará el jueves 23 de enero y terminará el 2 de febrero y a partir del 30 de enero, aunque más de la mitad del programa de largometrajes estará disponible en línea. EFE