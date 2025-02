Bárbara Rey da un golpe sobre la mesa y emite un comunicado tras su entrevista más impactante

Bárbara Rey reaparecía este martes ante las cámaras en Marbella tras su entrevista más impactante y sincera en la que, por primera vez, reveló al detalle cómo había sido su relación sentimental con el Rey Juan Carlos y confirmó el 'chantaje' al entonces jefe del Estado para solventar sus graves problemas económicos a cambio de que sus imágenes y grabaciones juntos no viesen la luz.

Tranquila, aunque esquiva, la vedette evitaba pronunciarse sobre su especial 'Bárbara Rey, mi verdad', y aunque aseguraba estar "muy bien", prefería no hacer ningún comentario sobre sus sorprendentes declaraciones sobre su idilio con el Emérito ni sobre las críticas que ha desatado su relato.

Sin embargo, horas después Bárbara ha dado un paso al frente y ha compartido un contundente comunicado a través de sus redes sociales, desvelando cómo se siente y dedicando un importante mensaje tanto a los que la apoyan como a sus detractores.

"Ayer fue una noche complicada, sí, lo fue. Pero más allá de eso, la parte bonita, buena, positiva y liberadora, es que por fin he podido expresar como me siento y me he sentido como mujer durante tantos años", ha comenzado escribiendo en su perfil de Instagram.

"Me creerán, no me creerán, ¡qué más da! Solo sé que estoy agradecida por todos los mensajes de apoyo y las personas que sé que me quieren y también me apoyan" ha añadido, dejando claro que no le importa que se esté cuestionando su historia y elige quedarse con el cariño de todos aquellos que sí la han creído y le están mostrando su cariño.

Y aunque es consciente de que "vienen semanas difíciles", Bárbara ha lanzado un rotundo mensaje públicamente: "En la vida todos cometemos errores y nadie es perfecto, pero para juzgar a las personas hay que realmente saber la raíz de las razones de ciertas decisiones vitales". "Rodeada de las personas que me aman de verdad y que saben la verdad. Gracias a todos por darme la oportunidad de contar la verdad" ha finalizado.

Un comunicado al que no ha tardado en responder su hija Sofía Cristo, que reafirmando que está a su lado de un modo incondicional le ha dedicado un mensaje muy especial: "Te amo. Muy orgullosa de ti".