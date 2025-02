Ariana Grande y Selena Gomez apoyan a cineastas emergentes en el Academy Women's Luncheon

Los Ángeles (EE.UU.), 10 dic (EFE).- Ariana Grande y Selena Gomez fueron parte del selecto grupo de actrices, directoras, productoras y guionistas que se reunieron este martes en el Academy Women's Luncheon (Almuerzo de mujeres de la Academia) que celebra la Beca de Oro que la Academia de Hollywood otorga a cineastas emergentes.

La directora iraní radicada en Nueva York Raha Amirfazli y la actriz y guionista iraní Shadi Karamroudi fueron las beneficiarias de esta beca que entrega la institución de cine a cargo de los Óscar en colaboración con la firma francesa de alta costura Chanel.

"Estar aquí rodeada de mujeres es una prueba de que no hay un sueño que no se pueda volver realidad", dijo Amirfazli durante el almuerzo que se llevó a cabo el en Museo de la Academia de Hollywood en Los Ángeles.

Gómez, quien se perfila como una de las protagonistas de la próxima temporada de premios, dio un discurso en el que resaltó la importancia de "hacer comunidad" entre mujeres y mandó un mensaje a la "próxima generación" que busca un hueco en la industria.

"A las jóvenes que nos están viendo, sólo quiero que sepan que se las escucha y se las ve, y que su perspectiva es muy importante (...), que sepan que hay un lugar para ellas", dijo Gómez desde el estrado a una terraza llena de mujeres entre las que se encontraban también Mila Kunis, Gal Gadot o Emily Blunt.

"Necesitamos inspirar a mujeres de todo el mundo a que cuenten sus historias y darles las comodidades para que puedan hacerlo. Me encanta que haya estos espacios para nosotras en la industria", declaró a EFE Gómez, quien vestía Chanel de los pies a la cabeza.

Este lunes la cantante y actriz obtuvo dos nominaciones a los Globos de Oro por su actuación en el musical 'Emilia Pérez' y su interpretación en la serie 'Only Murders in the Building'. "Me siento tan eufórica, me siento muy feliz de ser reconocida por algo que me importa tanto, eso lo es todo para mí", ahondó.

Ariana Grande, otra de las estrellas del momento gracias al musical 'Wicked', dijo a EFE que becas como la que otorga la Academia de Hollywood son "imperativas" para hacer que el sector sea más equitativo.

"Esta es una industria muy dominada por hombres y tenemos que trabajar en igualarlo", respondió Grande, quien aspira a un Globo de Oro por su papel de Glinda.

Janet Yang, directora de la Academia, aseguró que desde 2018, cuando se comenzó a entregar esta beca, hasta la actualidad, la organización e industria han cambiado y la prueba es que "cada vez hay más mujeres entre nuestros miembros".

"Es importante apoyar a cineastas que quizá no han tenido la visibilidad que merecen, tenemos una hermandad muy bonita y cuando nos juntamos tenemos gran fuerza para lograr lo que queremos", explicó a EFE.

La Beca Gold es un programa de un año que combina apoyo directo, tutoría personalizada y acceso a oportunidades de redes en la industria para que las cineastas emergentes promuevan sus proyectos en el campo y desde hace tres años Chanel es uno de los colaboradores.

En el encuentro también estuvieron presentes otras estrellas que prometen tomar protagonismo en la próxima temporada de premios, como Pamela Anderson ('The Last Showgirl'), Amy Adams ('Nightbitch') o June Squibb ('Thelma').

La 97 edición de los Óscar se celebrará el domingo 2 de marzo de 2025 en el teatro Dolby de Los Ángeles (California, EE.UU.), y los nominados a esta entrega se darán a conocer el 17 de enero. EFE

