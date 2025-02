Sofía Cristo, orgullosa de su madre tras su polémica entrevista poniendo en el disparadero al Rey Juan Carlos

Primera reacción al especial 'Bárbara Rey, mi verdad', en el que Bárbara Rey ha roto su silencio y ha confirmado, por primera vez, que 'chantajeó' al Rey Juan Carlos -aunque ella prefiere decir que fue un "préstamo por los servicios prestados" en el que recibió diferentes cantidades para solucionar sus graves problemas económicos- y en el que la vedette ha contado al detalle cómo fue su relación con el monarca, confesando que se sintió tratada como una "prostituta".

Aunque todavía queda por ver la segunda parte de la entrevista, en la que responderá a los ataques de Ángel Cristo Jr., y se supone que demostrará con pruebas las mentiras que ha contado en el último año sobre ella -ya hemos podido ver un adelanto en el que rompe a llorar reconociendo que no sabe cómo su hijo ha sido capaz de hacerle esto-, Sofía Cristo ya se ha pronunciado sobre las polémicas confesiones de su madre. Y lo ha hecho para defenderla y mostrar públicamente una vez más que la apoya de un modo incondicional.

"Estoy muy bien, he dormido del tirón. Estoy tranquila la verdad, contenta con la entrevista de ayer, vi a mi madre sincera. Estoy orgullosa y está todo bien" ha afirmado ante las cámaras de Europa Press, criticando "el machaque" a la vedette por parte de algunos de los colaboradores que participaron en el especial. "Tampoco esperaba menos, pero está todo bien" sentencia.

Dejando claro que está "orgullosa" de su madre y la apoya en todo aunque "ha cometido errores porque nadie es perfecto", Sofía sí ha querido desmarcarse del relato de Bárbara sobre su relación con Don Juan Carlos y su confesión, después de años negándolo, de que sí existió un 'chantaje' al Rey para que sus imágenes juntos no viesen la luz: "Quiero intentar mantenerme al margen e intentar seguir mi camino, que tengo muy claro cuál es, estar tranquila y apoyar a mi madre". "Yo no voy a entrar en sus decisiones, es su vida, yo tengo la mía, la tengo clarísima, y cada uno es libre de tomar las decisiones en los momentos de su vida que haya tenido que tomar" asegura. "No voy a hablar, pero solamente voy a decir que creo que una madre, en un momento desesperante, hace cualquier cosa para sacar a sus hijos adelante, y ya está. Que juzgue la gente que aquí en España se da muy bien juzgar" ha zanjado, defendiendo lo que hizo la vedette por su familia.

Además, la Dj ha salido al paso de especulaciones y ha confirmado que ella no ha llegado a ningún tipo de pacto y las demandas siguen adelante. "Sigamos viendo el programa... Es una pena que justifiquen ciertas cosas y conductas y la falta de empatía de muchos colaboradores. Yo voy a estar pendiente, evidentemente, es mi familia, voy a estar pendiente, pero voy a estar también pendiente de mí y de cuidar mi salud mental" ha concluido.

Sofía también ha hablado para 'Espejo Público' y ha querido aclarar por qué no ha regresado al programa que presenta Susanna Griso en las últimas semanas, dejando claro que no tiene nada que ver con su madre ni con su hermano, pero tampoco con los rumores de fichaje por otra cadena: "Han pasado 67 días y creo que voy a seguir descansando. Es mentira, no he firmado con nadie, pero sí es verdad que tengo otros proyectos de música y demás que no tienen nada que ver con televisión. Estoy muy feliz porque no me falta trabajo, y si no he vuelto a 'Espejo' es porque he estado centrada en el estudio y en mi carrera musical a nivel internacional" ha explicado, afirmando que aunque todo lo que ha pasado "me sigue afectando por mi familia, intento aislarme y he seguido trabajando".

Respecto a la entrevista de su madre, la Dj ha defendido que "tiene todo el derecho del mundo a contar su verdad, que es la verdad, y defenderse". "Le apoyo, le respeto, pero mi opinión sabéis cual es. Solo puedo cogerla de la mano y acompañarla en el proceso, apoyándola en todo lo que haga. Cualquier madre hace cualquier cosa para sacar a delante a sus hijos y prefiero no meterme en camisa de once varas" ha reconocido, reiterando su apoyo sin fisuras a Bárbara.

Y a su hermano Ángel, un mensaje y una advertencia: "Ojalá mi madre tenga el valor de contar la verdad sobre mi hermano porque ayudaría a muchas mujeres, a muchas madres y a muchas hermanas que han vivido lo que hemos vivido, pero al final entiendo que es madre". "A mi madre que encima que cuenta la verdad, la revientan. Es increíble. Yo soy de las que piensa que, si uno habla, que hable a muerte" ha sentenciado.