Rodrygo: "Hemos respirado un poco"

Redacción deportes, 10 dic (EFE).- Rodrygo Goes, delantero brasileño del Real Madrid, reconoció que con el triunfo en casa del Atalanta han "respirado un poco", mejorando la situación en la clasificación de la Liga de Campeones después de encajar tres derrotas.

"Hemos respirado un poco, era un partido muy importante en el que necesitábamos la victoria. La hemos conseguido trabajando bien", analizó en Movistar+.

"El Atalanta juega de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Es un poco difícil pero también nos da muchos espacios que hemos aprovechado bien para ganar", añadió.

Rodrygo reapareció tras un problema muscular que le apartó de nuevo en el encuentro liguero en Montilivi.

"Me he encontrado bien tras unas semanas duras y complicadas para mí con lesiones que normalmente no me pasan. La temporada pasada no tuve ninguna y llevo dos ya en esta, me está costando un poco pero hay que seguir trabajando e intentar descansar entre partidos cada tres días", reconoció.

"El secreto está en que jugamos partidos muy difíciles con poco descanso y tenemos que dar el máximo siempre que salimos. El calendario es un poco loco pero es lo que hay", sentenció. EFE