Previa del Borussia Dortmund - FC Barcelona

El FC Barcelona visita este miércoles al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park (21.00), en la sexta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones, en un duelo clave entre el tercer y cuarto clasificado y con una igualdad que podría romperse si catalanes o alemanes pueden decantar a su favor una balanza en equilibrio, con el morbo añadido de volver a ver a Robert Lewandowski en la que fue su casa antes de fichar por el gran rival.

La mejor cara de este Barça se ha visto, pese a la derrota inicial en Mónaco (2-1), en esta nueva 'Champions'. El equipo blaugrana viene de ganar al Brest (3-0), que es una de las revelaciones, y suma todo victorias desde ese tropiezo en el Principado. Pero enfrente tendrá a un Borussia Dortmund que tiene su mismo balance y puntos y que sueña con superar a un rival directo.

Ambos están ahora mismo en puestos de acceso directo a los octavos de final, que es un objetivo compartido. El Barça quizá llegue en mejor forma, si se mira solo a la competición europea, por encadenar cuatro triunfos. Pero este Dortmund de Nuri Sahin sólo ha perdido ante uno de los exquipos del joven técnico turco, el Real Madrid (5-2).

El Dortmund, vigente subcampeón de la competición tras perder precisamente la final de la pasada edición contra los blancos, quiere demostrar que esa gran actuación no fue un espejismo. Y, pese a las bajas de importancia, quieren ganar a un Barça al que se ven igualados y no por debajo. De ahí que no quieran dar la etiqueta de favoritos a los 'culers', pese a que ello les quitaría presión.

"Si ganamos daremos un gran paso hacia los ocho primeros puestos. El Barcelona es un rival directo en la tabla, queremos ganar el partido. No hay favoritos, creo que jugamos al mismo nivel y somos capaces de ganar el partido", manifestó Nuri Sahin en la rueda de prensa previa a este choque.

El técnico, eso sí, no podrá contar con varios jugadores titulares en su esquema. Con una ausencia de última hora, y que va para meses; la del central Niklas Süle (con lesión de tobillo). Además, el delantero Maximilian Beier y el centrocampista Julian Brandt tampoco llegan, mientras que es seria duda, casi descartado, el delantero Karim Adeyemi.

Por su parte, Hansi Flick tiene las bajas de Marc-André ter Stegen, Andreas Christensen, Marc Bernal y Ansu Fati. Por contra, el técnico alemán del Barça recupera al central uruguayo Ronald Araujo, ya con el alta médica tras superar una lesión en el tendón del isquiotibial del muslo derecho que se hizo el pasado verano, con Uruguay, en la Copa América.

Gran noticia, aunque no apunte a ser titular, el regreso a la convocatoria del central uruguayo. Sobre todo a nivel anímico, ya que es pieza importante en un vestuario que si bien está gozando en la 'Champions' y anhela con superar al Dortmund en uno de los feudos más complicados de la competición, está en una montaña rusa en LaLiga EA Sports.

Los blaugranas vienen de empatar en Sevilla contra el Real Betis (2-2) en la última jornada, en un duelo que dominaron en dos ocasiones y que vieron empatado en el descuento. Además, con la sensación de que el empate era más justo que la victoria, ya que no se vio el mejor fútbol de este Barça. Tampoco se vio en Vigo, cuando en unos minutos finales de infarto también dejaron escapar el triunfo.

Pero el mismo Barça que cayó en casa contra la UD Las Palmas (1-2) fue capaz de tumbar al RCD Mallorca (1-5) a domicilio. O de ganar al Brest (3-0), un equipo que llegaba crecido a Montjuïc, con autoridad. Y esa versión es la que Flick intentará que sus jugadores muestren en el Signal Iduna Park para decantar esa balanza en punto neutro, entre un Barça y un Dortmund que tienen 12 puntos, a favor de su equipo para estar todavía más cerca de los octavos de final.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha; Sabitzer, Brandt; Malen, Guirassy y Gittens.

FC BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casadó; Lamine Yamal, Olmo, Raphinha; y Lewandowski.

--ÁRBITRO: François Letexier (FRA).

--ESTADIO: Signal Iduna Park.

--HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones.