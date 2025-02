VÍDEO: Asaja carga contra acuerdo Mercosur: "Mucho pacto verde y ahora firman algo que no cumple garantías sanitarias"

Asaja Castilla-La Mancha ha cargado contra el acuerdo de Mercosur señalando que es "incompatible" con el pacto verde que exige la Unión Europea. "Mucho pacto verde y ahora te quieren firmar un convenio en el que no todos los productos cumplen con las garantías sanitarias que nos exigen".

En rueda de prensa, la presidenta de Asaja de Toledo, Blanca Corroto, ha señalado que les preocupa especialmente este acuerdo porque no hay "reciprocidad entre las normas que miden la calidad y la sanidad" en los productos que vienen de estos países.

Es una "amenaza contra la seguridad alimentaria", porque, ha afirmado, "Brasil no garantiza comercializar carne que no esté producida con hormonas de crecimiento --Clembuterol--", por lo que harán "todo lo que está en su mano" para que el acuerdo --que ha tildado de "hipócrita"-- no salga adelante".

Por ello, ha emplazado a sumar fuerzas en una concentración que protagonizarán con Coag el próximo 16 de diciembre a las 11.00 horas a las puertas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en Madrid.

Asimismo, han llamando a sumarse a otra movilización el 17 de diciembre en Toledo a las puertas de la sede provisional de la Delegación del Gobierno en la Plaza de San Vicente, que se prolongará hasta las 14.00 horas, y que tiene los permisos pertinentes para celebrarse por parte de la Subdelegación del Gobierno en Toledo.

"Cuanta más presión hagamos en Madrid, algo conseguiremos", ha afirmado Corroto, que se ha quejado de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, no defienda los intereses del sector primario al igual que pasa en países como Francia e Italia.

Sobre todo, la carne que se produce en España se vería perjudicada, ha afirmado Corroto, añadiendo que la provincia Toledo sufriría aún más con este acuerdo, en cuanto al bovino y al porcino.

"Toda la carne que venga de fuera estará en los lineales y se va a comprar, el consumidor come una carne que no tiene garantía sanitaria, que se conciencie", ha reivindicado. Asimismo, ha señalado que el Gobierno regional no está de acuerdo con este acuerdo de Mercosur, según les ha trasladado el consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, por lo que, ha afirmado, es "un tema que afecta al Gobierno español y Bruselas".

"Lamentamos el interés por potenciar la sostenibilidad en la Unión Europea y que se vea diluido en este acuerdo comercial en el que solo prima el beneficio económico u otros favores", ha insistido.

OTRAS REIVINDICACIONES

Tanto en el caso de Mercosur como en el resto de importaciones de terceros países, ASAJA exige la inclusión en cualquier acuerdo comercial de las cláusulas espejo para garantizar condiciones de competencia equitativas y prevenir el impacto negativo en los sectores sensibles.

Asimismo, y en relación con las importaciones, Asaja defiende la imposición de aranceles disuasorios o el incremento de los precios de intervención para proteger el mercado interno, además de un control riguroso de las importaciones, con una supervisión de la trazabilidad y de la calidad, y con un etiquetado transparente.

Al mismo tiempo, la organización agraria reclama una mayor vigilancia en el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, ya que los agricultores reciben precios que no cubren los costes de producción. En este punto ha afirmado que desde 2020 los costes de producción han subido un 60%.

La exigencia de unos precios justos va unida a la de la creación de un observatorio de costes que garantice la transparencia en la formación de los precios, asegurando que estos superen lo que los agricultores y ganaderos han gastado para producir.

Por otro lado, Corroto ha insistido en la necesidad de reformar el sistema de seguros agrarios, que debe tener como objetivo proteger la renta de los agricultores frente a las adversidades meteorológicas.

La presidenta de Asaja Toledo ha incidido en otro de los puntos de la tabla reivindicativa: la exigencia de un criterio científico unificado sobre la disponibilidad de agua a la hora de elaborar los planes hidrológicos, priorizando a los jóvenes, y ha vuelto a pedir una política nacional del agua y que se resuelvan los expedientes de regadío pendientes por parte de las confederaciones hidrográficas.

CAMPAÑA DE ACEITUNA "MARAVILLOSA"

Respecto a la campaña de aceituna, Corroto se ha detenido en este asunto para destacar que ha sido que "está saliendo con una calidad extraordinaria" calificándola de "maravillosa".

"Nosotros dimos unas cifras de un 30% más y creo, si Dios quiere (...) Cuando hay aceitunas te pones a varear y hay más aceitunas de las que pensabas", ha afirmado.