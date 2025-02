La gira de Taylor Swift vendió un récord de más de 2.000 millones de dólares

Los Ángeles (EE.UU.), 9 dic (EFE).- La gira de la estrella estadounidense Taylor Swift, 'The Eras Tour', logró un hito más en la historia de la industria musical tras vender más de 2.000 millones de dólares en entradas en los 21 meses, informó este lunes The New York Times.

La compañía productora de la cantante reportó al diario estadounidense que en los 21 meses que duró el espectáculo se ingresó un total de 2.077.618.725 dólares, el equivalente al doble de entradas de cualquier otra gira de conciertos en la historia.

'The Eras Tour', que concluyó anoche en la ciudad canadiense de Vancouver, fue vista por más de 10 millones de personas repartidas en los cinco continentes, lo que la ha convertido en una de las más exitosas de la historia de la música pop.

De acuerdo con las cifras, la mayor asistencia en una sola noche se produjo el pasado 16 de febrero en Melbourne (Australia), con poco más de 96.000 espectadores. Además, en los ocho conciertos en el estadio Wembley de Londres, donde actuó más que en cualquier otro lugar, atrajo a un total de 753.112 personas.

La gira de la cantante de éxitos como 'Bad Blood' o 'Love Story' superó a la banda Coldplay, cuyos ingresos sobrepasaron los 1.000 millones de dólares el pasado agosto en las ventas de entradas de su gira mundial 'Music of the Spheres'. EFE